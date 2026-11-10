Mưa lớn, Đà Nẵng cảnh báo du khách không mạo hiểm trekking báo đảo Sơn Trà

Sáng 10.11, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho biết, đơn vị đã phát đi cảnh báo người dân, du khách chú trọng đảm bảo an toàn khi tham quan bán đảo Sơn Trà trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, du khách hạn chế di chuyển trên bán đảo Sơn Trà khi mưa lớn kéo dài để đảm bảo an toàn. Trong ảnh, nhiều tảng đá kích thước lớn sạt trượt ra lòng đường ở bán đảo Sơn Trà trong đợt mưa lớn năm 2025 ẢNH: HUY ĐẠT

Theo khuyến cáo, người dân và du khách không cố gắng tham quan, trekking, hiking hoặc di chuyển trên các cung đường ở bán đảo Sơn Trà khi có mưa lớn, dông sét; chủ động tạm hoãn lịch trình để đảm bảo an toàn.

BQL cũng lưu ý không di chuyển vào các tuyến đường dốc trơn trượt, khu vực có nguy cơ sạt lở, cây gãy đổ; không tiếp cận suối, khe nước và những nơi có nguy cơ nước chảy xiết.

Những cung đường đèo dốc ở bán đảo Sơn Trà có nguy cơ trơn trượt, sạt lở khi mưa lớn ẢNH: HUY ĐẠT

Khi điều khiển phương tiện, người dân cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn; không dừng, đỗ xe tại những vị trí khuất tầm nhìn, dưới tán cây lớn hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở. Du khách cần thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và nhân viên BQL, không tự ý đi vào những khu vực đã có cảnh báo nguy hiểm hoặc hạn chế tham quan.

Cùng với khuyến cáo đối với hoạt động du lịch, lực lượng chức năng Đà Nẵng cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

CSGT tăng cường cảnh báo ứng phó mưa lớn

Cùng ngày (10.11) lãnh đạo Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống thiên tai.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trên các tuyến đường ở bán đảo Sơn Trà khi mưa lớn, đặc biệt tại những đoạn đường đèo dốc, khu vực có nguy cơ sạt lở, cây gãy đổ. Khi lưu thông, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không dừng, đỗ xe dưới tán cây lớn hoặc tại các vị trí có nguy cơ sạt lở. Người dân tuyệt đối không cố đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động lựa chọn lộ trình an toàn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.





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Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tập trung tuyên truyền đến chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy, chủ bến khách ngang sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản và người dân sinh sống ven sông, ven biển về việc thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động kiểm tra, gia cố phương tiện, lồng bè nuôi trồng thủy sản, hệ thống neo buộc, dây chằng, phao cứu sinh và các trang thiết bị an toàn.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động phòng tránh thiên tai ẢNH: CTV

Các chủ phương tiện được khuyến cáo tuyệt đối không chở quá số người quy định, phải trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh; không đưa phương tiện vào hoạt động khi thời tiết nguy hiểm, mưa lớn, gió mạnh, dòng chảy xiết. Người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Phòng CSGT tăng cường nắm tình hình địa bàn, tuyến, luồng đường thủy; rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, bến thủy và khu neo đậu phương tiện để kịp thời phối hợp triển khai phương án ứng phó, cứu nạn, cứu hộ.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Phòng CSGT khuyến cáo người dân không chủ quan, nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng, chủ động phòng tránh thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.



Lực lượng CSGT tuyên truyền, khuyến cáo ngư dân chủ động kiểm tra, gia cố dây neo, bảo đảm an toàn tàu thuyền khi mưa lớn, gió mạnh ẢNH: CTV