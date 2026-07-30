Du khách đến Đà Nẵng lưu ý cấm nhiều tuyến đường ven biển

Công an thành phố Đà Nẵng vừa thông báo phương án tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho lễ khai mạc Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 do Bộ Công an tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức phân luồng giao thông phục vụ lễ khai mạc Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 ẢNH: ĐỨC LÂM

Cụ thể, từ 18 - 24 giờ các ngày 29.7 - 1.8, cấm toàn bộ phương tiện dừng, đỗ trên các tuyến: Võ Nguyên Giáp (đoạn từ Hồ Xuân Hương đến Đông Kinh Nghĩa Thục), Võ Văn Kiệt (đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Hồ Nghinh), Hồ Nghinh (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Đông Kinh Nghĩa Thục), Đông Kinh Nghĩa Thục, Phạm Văn Đồng (đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Chính Hữu), Dương Đình Nghệ (đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Chính Hữu) và các tuyến đường kết nối từ Võ Nguyên Giáp đến Hồ Nghinh trong phạm vi từ Võ Văn Kiệt đến Trần Đình Đàn.

Về phương án cấm đường, từ 16 - 22 giờ các ngày 29.7 - 1.8, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Trần Đình Đàn (trừ các phương tiện có phù hiệu phục vụ chương trình).

Đồng thời, từ ngày 29.7 đến hết ngày 1.8, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ Hồ Nghinh đến Võ Nguyên Giáp. Tuyến Hồ Nghinh theo hướng từ Võ Văn Kiệt đến Đông Kinh Nghĩa Thục được tổ chức lưu thông một chiều từ 18 giờ hằng ngày đến khi kết thúc chương trình.

Du khách và người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình khi di chuyển qua khu vực ven biển thành phố Đà Nẵng ẢNH: ĐỨC LÂM

Để hạn chế ùn tắc, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phân luồng từ xa đối với xe khách từ 30 chỗ trở lên di chuyển về khu vực Công viên Biển Đông. Các phương tiện từ hướng Ngũ Hành Sơn sẽ được hướng dẫn rẽ vào Lê Văn Hiến; từ hướng Sơn Trà rẽ vào đường Vương Thừa Vũ; từ hướng trung tâm thành phố qua đường Phạm Văn Đồng sẽ không tiếp tục lưu thông thẳng về khu vực diễn ra sự kiện.

Công an thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, sẽ không tổ chức bãi đỗ xe tại khu vực bên hông Cổ viện Chàm trong khung giờ từ 16 - 22 giờ các ngày diễn ra sự kiện.

Thay vào đó, thành phố bố trí các bãi đỗ xe tại khu vực bãi tắm số 1 và một số nhà hàng ven biển trên đường Võ Nguyên Giáp (phường An Hải) để phục vụ đại biểu và người dân.

Lực lượng chức năng sẽ điều tiết giao thông chặt chẽ tại khu vực ven biển trong suốt thời gian diễn ra chương trình ẢNH: ĐỨC LÂM

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn và tránh ùn tắc trong thời gian diễn ra sự kiện.

Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 quy tụ hơn 4.700 vận động viên trên cả nước. Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 1.8 tại Công viên Biển Đông (thành phố Đà Nẵng) với chương trình nghệ thuật, biểu dương lực lượng và màn bắn pháo hoa phục vụ người dân, du khách.