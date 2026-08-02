Ăn đậu hũ có làm tăng axit uric? Chuyên gia giải đáp

Đậu hũ là nguồn đạm lành mạnh

Thạc sĩ - dược sĩ Nguyễn Thị Kim Liên, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết đậu hũ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày của người châu Á. Đậu hũ được đánh giá là nguồn đạm thực vật quý giá nhờ chứa đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Với chỉ số hấp thu đạm đạt mức tối đa ngang ngửa thịt gà và lòng trắng trứng, đậu phụ cung cấp nguồn dinh dưỡng hoàn hảo giúp duy trì khối cơ mà không mang theo cholesterol hay chất béo bão hòa.

Đậu hũ được đánh giá là nguồn đạm thực vật ẢNH: L.C TẠO BỞI AI

Mặc dù là nguồn đạm lành mạnh và tốt cho sức khỏe, đậu hũ vẫn bị nhiều người xem là loại thức ăn làm tăng axit uric, kích thích các cơn đau gút cấp và không nên xuất hiện trong thực đơn của người bị bệnh gút. Tuy nhiên, dưới góc độ của y học hiện đại, đây là một hiểu lầm kinh điển khiến nhiều người vô tình bỏ qua nguồn đạm thực vật bổ dưỡng này.

Purin từ thực vật như đậu phụ thường an toàn

Quan niệm người bị gút phải kiêng đậu hũ xuất phát từ việc hạt đậu nành thô chứa khá nhiều purin. Tuy nhiên, quá trình ngâm, xay, ép và tách nước khi chế biến đậu hũ giúp loại bỏ một phần purin hòa tan. Quan trọng hơn, nhiều nghiên cứu cho thấy purin từ thực vật như đậu hũ không làm tăng nguy cơ cơn gút cấp như purin từ thịt đỏ, nội tạng hay một số loại hải sản.

Đậu hũ còn là nguồn đạm thực vật chất lượng cao, có thể thay thế thịt đỏ trong bữa ăn, giúp giảm chất béo bão hòa và cholesterol. Một số nghiên cứu cũng cho thấy protein từ đậu nành có thể hỗ trợ đào thải axit uric qua thận. Ngoài ra, đậu hũ cung cấp canxi và nhiều khoáng chất, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch, xương khớp và hệ tiết niệu.

Nên hạn chế chiên rán đậu hũ với nhiều dầu mỡ hoặc nêm mặn ẢNH: L.C TẠO BỞI AI

Ăn đậu hũ sao cho đúng cách

Để sử dụng đậu hũ đúng cách, mỗi người nên ăn lượng vừa phải từ một trăm đến một trăm năm mươi gam mỗi ngày, tương đương khoảng một đến hai bìa đậu nhỏ. Bên cạnh đó, quá trình chế biến cũng đóng vai trò rất quan trọng. Các món luộc, hấp hoặc nấu canh nên được ưu tiên và hạn chế tối đa việc chiên rán nhiều dầu mỡ hay nêm nếm quá mặn, vì khi hàm lượng chất béo và muối trong máu tăng lên sẽ làm suy giảm khả năng đào thải axit uric của thận.

Thạc sĩ Kim Liên cũng lưu ý rằng đậu hũ nên được dùng với mục đích thay thế cho các loại thịt đỏ chứ không phải để bổ sung vào một khẩu phần đã có đầy đủ lượng đạm từ động vật. Bệnh gút đòi hỏi một chế độ ăn uống khoa học, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người bệnh phải tự tước bỏ những thực phẩm lành mạnh. Vì vậy, đậu phụ nên được đưa vào thực đơn hằng ngày để vừa làm phong phú bữa ăn, vừa bảo vệ toàn diện cho sức khỏe xương khớp và tim mạch.