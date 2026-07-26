Sai lầm khi ăn sáng có thể làm tăng cholesterol

Bà Archana Batra, chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục bệnh đái tháo đường (Ấn Độ), cho biết một số thói quen ăn sáng có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa, đường và calo, đồng thời khiến cơ thể thiếu chất xơ và protein.

Chỉ cần điều chỉnh những sai lầm phổ biến dưới đây, bữa sáng sẽ trở nên lành mạnh hơn và hỗ trợ kiểm soát cholesterol hiệu quả, theo tờ OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Bữa sáng chỉ có bánh mì, ngũ cốc hoặc trái cây thường không cung cấp đủ protein Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Ăn sáng thiếu chất xơ

Chất xơ hòa tan có trong yến mạch, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt giúp kéo cholesterol ra khỏi hệ tiêu hóa trước khi đi vào máu.

Nghiên cứu đăng trên Open Access Health Scientific Journal khẳng định chế độ ăn giàu chất xơ giúp cải thiện mức cholesterol. Ngoài ra, chất xơ còn giúp no lâu và hỗ trợ tiêu hóa.

Chọn tinh bột tinh chế

Bánh mì trắng, ngũ cốc nhiều đường hay các loại bánh ngọt chứa ít chất xơ và tiêu hóa rất nhanh.

Bà Batra cho biết thói quen này làm đường huyết tăng nhanh, dễ dẫn đến tăng cân và làm xấu sức khỏe tim mạch.

Tổng quan đăng trên Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases vào năm 2021 cũng khuyến nghị hạn chế tinh bột tinh chế để kiểm soát cholesterol.

Ăn thịt chế biến sẵn thường xuyên

Thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa và natri.

Theo hướng dẫn dinh dưỡng năm 2026 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chất béo bão hòa làm tăng cholesterol LDL (cholesterol xấu), còn natri dư thừa làm tăng huyết áp.

Trứng, sữa chua ít béo, phô mai tươi, đậu, nấm hoặc cà chua là những lựa chọn phù hợp hơn cho bữa sáng.

Dùng quá nhiều bơ

Bơ và làm món ăn thêm hấp dẫn nhưng cũng chứa nhiều chất béo bão hòa.

Nghiên cứu đăng trên Journal of Ayurveda and Integrative Medicine vào năm 2024 cho thấy bơ giàu chất béo bão hòa.

Ăn quá nhiều

Thực phẩm tốt cho sức khỏe vẫn có thể gây tăng cân nếu ăn quá nhiều. Thừa cân làm cholesterol tăng và ảnh hưởng xấu đến tim mạch.

Vì vậy, cần kiểm soát khẩu phần, ăn chậm và dừng lại khi đã cảm thấy vừa no.

Bữa sáng thiếu protein

Bữa sáng chỉ có bánh mì, ngũ cốc hoặc trái cây thường không cung cấp đủ protein.

Bà Batra cho biết cơ thể sẽ nhanh đói và dễ ăn nhiều hơn vào cuối ngày. Nghiên cứu đăng trên Nutrition Reviews vào năm 2024 khẳng định bổ sung protein vào bữa sáng giúp duy trì năng lượng và tạo cảm giác no lâu.

Uống đồ uống nhiều đường

Cà phê pha nhiều đường, nước ép đóng hộp hay sữa lắc có hương vị đều làm tăng lượng đường và calo trong khẩu phần ăn.

Theo bà Batra, thay nước ép bằng trái cây tươi, đồng thời ưu tiên nước lọc, trà không đường, sữa hoặc cà phê đen sẽ có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch.