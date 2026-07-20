Ăn tỏi mỗi ngày có giúp giảm cholesterol xấu?

Tỏi có tác động tích cực đối với cholesterol nếu sử dụng đều đặn. Tuy nhiên, loại thực phẩm này chỉ nên là một phần trong chế độ ăn lành mạnh, không phải giải pháp duy nhất để kiểm soát cholesterol cao, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Vì sao tỏi tốt cho tim mạch?

Tỏi chứa nhiều hợp chất tự nhiên, trong đó có allicin. Hợp chất này được tạo ra khi tỏi tươi được đập dập hoặc băm nhỏ.

Tỏi có tác động tích cực đối với cholesterol nếu sử dụng đều đặn Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Các chất có trong tỏi có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp bảo vệ mạch máu. Nhờ đó, tỏi góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tác động đến quá trình cơ thể sản xuất cũng như chuyển hóa cholesterol.

Bà Archana Batra, chuyên gia dinh dưỡng ở Ấn Độ, cho biết tỏi có thể giúp giảm nhẹ cholesterol toàn phần và cholesterol LDL nếu sử dụng thường xuyên.

Tuy nhiên, mức giảm nhìn chung không cao. Chuyên gia cho biết hiệu quả sẽ tốt hơn khi kết hợp tỏi với chế độ ăn cân đối, tập thể dục đều đặn và duy trì cân nặng hợp lý.

Nên ăn bao nhiêu tỏi mỗi ngày?

Một tổng quan nghiên cứu năm 2024 đăng trên tạp chí Frontiers in Nutrition cho thấy ăn khoảng 10 gram tỏi mỗi ngày trong 2 tháng có thể mang lại lợi ích đối với cholesterol.

Tuy nhiên, ăn nhiều hơn không đồng nghĩa với hiệu quả cao hơn. Mỗi ngày chỉ cần thêm 1 đến 2 tép tỏi tươi vào bữa ăn là cách đơn giản để tận dụng hương vị và những lợi ích sức khỏe của loại gia vị này.

Tỏi sống hay tỏi chín đều có lợi

Bà Batra cho biết tỏi sống chứa nhiều hoạt chất hơn do nhiệt độ có thể làm giảm lượng allicin. Dù vậy, tỏi nấu chín vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất và hợp chất thực vật có lợi.

Điều quan trọng là duy trì thói quen ăn tỏi với lượng hợp lý, thay vì chỉ tập trung vào việc ăn sống hay nấu chín.

Không thay thế thuốc hạ cholesterol

Bà Batra nhấn mạnh tỏi không thể thay thế thuốc hạ cholesterol hoặc các thay đổi toàn diện về lối sống. Người có cholesterol cao, đặc biệt khi nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng cao, vẫn có thể cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý ngừng thuốc và chỉ dựa vào tỏi có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Đối với thực phẩm bổ sung từ tỏi, hiệu quả và chất lượng có thể khác nhau. Một số sản phẩm còn có khả năng tương tác với thuốc chống đông máu và làm tăng nguy cơ chảy máu. Vì vậy, sử dụng tỏi tươi trong bữa ăn hằng ngày vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc chuẩn bị phẫu thuật cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nhiều tỏi hoặc thực phẩm bổ sung từ tỏi. Ăn quá nhiều tỏi cũng có thể gây ợ nóng, khó chịu ở dạ dày, hôi miệng và rối loạn tiêu hóa.