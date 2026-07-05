Tỏi hay gừng tốt cho sức khỏe hơn?

Tuy nhiên, nếu so sánh về giá trị dinh dưỡng, tỏi nhỉnh hơn gừng ở một số thành phần như protein, carbohydrate, vitamin C và selen, theo trang sức khỏe Verywell Health.

So sánh giá trị dinh dưỡng của tỏi và gừng

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 100 g thực phẩm tươi, tỏi cung cấp 143 kcal, cao hơn gừng với 80 kcal. Tỏi cũng chứa 6,62 g protein, trong khi gừng chỉ có 1,82 g. Hàm lượng carbohydrate của tỏi đạt 28,2 g, còn gừng là 17,8 g.

Về vi chất, tỏi cung cấp 10 mg vitamin C và 9,8 mcg selen trong mỗi 100 g. Hai chỉ số này ở gừng lần lượt là 5 mg và 0,7 mcg. Hàm lượng chất xơ của 2 loại thực phẩm không chênh lệch nhiều, với tỏi là 2,7 g và gừng là 2 g.

Gừng và tỏi đều có những lợi ích riêng với sức khỏe Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Lợi ích của tỏi đối với hệ miễn dịch

Nghiên cứu trên tạp chí Immunology Research vào năm 2015 về hợp chất alliin trong tỏi cho thấy loại thực phẩm này có tiềm năng hỗ trợ hệ miễn dịch.

Khi tỏi được nhai, cắt hoặc giã, alliin sẽ chuyển thành allicin. Đây là hợp chất chứa lưu huỳnh tạo nên mùi đặc trưng của tỏi. Các hợp chất chứa lưu huỳnh trong tỏi được cho là có thể giúp cơ thể tăng khả năng chống lại virus gây cúm và cảm lạnh thông thường.

Lợi ích của gừng đối với hệ miễn dịch

Nghiên cứu trên Frontiers in Nutrition vào năm 2024 cho thấy gừng chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Nhờ đó, gừng có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư.

Hoạt chất gingerol có trong củ gừng cũng có thể giúp làm dịu các triệu chứng như cảm lạnh và đau họng.

Đồ họa: P.H tạo từ AI

Những lợi ích khác của tỏi và gừng

Ngoài tác dụng hỗ trợ miễn dịch, tỏi còn có đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, chống viêm và kháng nấm. Tỏi cũng có thể giúp giảm cholesterol, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, hạn chế tiểu cầu kết dính và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Trong khi đó, gừng có thể giúp giảm buồn nôn, hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi, táo bón và các khó chịu ở đường tiêu hóa. Gừng cũng có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm đau do viêm khớp, giảm đau bụng kinh khi sử dụng lâu dài và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Những lưu ý khi sử dụng

Tỏi sống có thể gây đau bụng, đầy hơi, trào ngược axit và buồn nôn. Khi bôi trực tiếp lên da, tỏi tươi có thể gây kích ứng nghiêm trọng.

Tỏi cũng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi dùng cùng thuốc chống đông máu, gây hôi miệng và có nguy cơ gây dị ứng.

Gừng có thể gây đau bụng, tiêu chảy, ợ nóng hoặc kích ứng miệng và họng. Thực phẩm này cũng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi dùng liều cao cùng thuốc chống đông máu.

Gừng có thể làm giảm đường huyết nên người mắc bệnh tiểu đường không nên tự ý dùng thực phẩm bổ sung từ gừng, trong khi lượng gừng dùng trong bữa ăn hằng ngày nhìn chung vẫn an toàn.

Bên cạnh việc bổ sung tỏi và gừng vào chế độ ăn, việc duy trì dinh dưỡng cân đối, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, không hút thuốc... cũng giúp tăng cường sức khỏe của hệ miễn dịch.