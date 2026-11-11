4 hiệu trưởng trường tiểu học tại Huế xin từ chức

Thống kê từ các phường, xã tại thành phố Huế, tính đến ngày 11.11 có 4 hiệu trưởng trường tiểu học xin từ chức "vì lý do cá nhân" hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Các trường hợp xin từ chức hiệu trưởng gồm: bà Trần Thị Giang (Trường tiểu học Hương Hồ, phường Kim Long), bà Nguyễn Thị Thủy (Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân), ông Lê Thanh Sơn (Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa), bà Phan Thị Thu Sương (Trường tiểu học Hương An, phường Hương An).

UBND phường Thuận Hóa công bố quyết định điều động bà Hồ Thị Phi Phương, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Bội Châu, đến nhận công tác tại Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, sau khi ông Lê Thanh Sơn từ chức hiệu trưởng ẢNH: P.T.H

Các trường hợp trên đã có đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý và đã được chính quyền các địa phương chấp thuận. Trong đó, ngoài hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa) được lãnh đạo UBND phường xác nhận do không hoàn thành nhiệm vụ, còn lại đều được các phường cho biết xin thôi chức "theo nguyện vọng cá nhân" mà không nêu thêm chi tiết.

Một số người sau khi từ chức hiệu trưởng có nguyện vọng quay lại làm giáo viên ở trường cũ hoặc ở trường khác theo phân công của chính quyền địa phương.

Tại phường Thuận Hóa, sau khi chấp nhận cho ông Lê Thanh Sơn thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, ngày 11.11, UBND phường Thuận Hóa đã công bố quyết định điều động bà Hồ Thị Phi Phương, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Bội Châu, đến nhận công tác và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Thường Kiệt. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 10.11.2026 đến ngày 09.11.2031.

Sau sắp xếp mạng lưới trường công lập, tại thành phố Huế có hơn 80 trường tiểu học và một số trường liên cấp.