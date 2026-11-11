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    Khai trừ Đảng 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế

    Bùi Ngọc Long
    Bùi Ngọc Long
    Ban Thường vụ Thành ủy Huế thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 hiệu trưởng trường tiểu học, do vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

    Chiều 11.11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế thông báo quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản) và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Thành).

    Khai trừ Đảng 2 hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế - Ảnh 1.

    Theo thông báo, tại trụ sở Thành ủy Huế, ngày 11.11, Ban Thường vụ Thành ủy sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, nhận thấy: ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

    Vi phạm của ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng đã gây dư luận xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của bản thân.

    Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17.8.2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

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