Một cán bộ Thường vụ Tỉnh ủy về hưu ở Huế bị kỷ luật cảnh cáo

Thành ủy Huế chiều 30.10 công bố thông cáo báo chí về thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Văn Bòn, nguyên Ủy viên Ban thường vụ, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (nay là Thành ủy Huế, đã nghỉ hưu), với hình thức kỷ luật cảnh cáo vì đã có vi phạm kỷ luật của Đảng. Ông Bòn hiện đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Thuận Hóa.

Thông cáo báo chí cho biết, ngày 30.10, tại hội trường Thành ủy Huế, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế tổ chức Hội nghị Ban chấp hành dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế.

Tại kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bòn.

Thông cáo báo chí của Thành ủy Huế về kỷ luật đảng viên ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi xem xét tờ trình đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế nhận thấy: ông Nguyễn Văn Bòn với vai trò, trách nhiệm là đảng viên, nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh, đã vi phạm luật Khiếu nại, luật Tố cáo và không chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông Nguyễn Văn Bòn đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của bản thân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định 212-QĐ/TW ngày 17.8.2026 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bòn với hình thức cảnh cáo.