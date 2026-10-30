Đến phường làm thủ tục hành chính, người dân Huế được mời cà phê miễn phí

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu (thành phố Huế) làm thủ tục hành chính, người dân được mời nước uống, cà phê miễn phí trong lúc chờ giải quyết hồ sơ. Mô hình "Không gian chờ thân thiện" vừa đi vào hoạt động tại đây còn sử dụng thẻ báo rung để thông báo khi đến lượt.

Khi đến làm thủ tục, người dân được hướng dẫn lấy số thứ tự và nhận thẻ báo rung. Trong thời gian chờ đợi, Trung tâm bố trí nước uống, cà phê và kẹo phục vụ miễn phí, giúp người dân có không gian nghỉ ngơi thoải mái hơn.

“Không gian chờ thân thiện” phục vụ cà phê, nước uống miễn phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu ẢNH: P.A.C

Ông Phan Đăng Phú Khánh, quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu, cho biết xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, mô hình được xây dựng nhằm tạo không gian chờ thoải mái, gần gũi để người dân nghỉ ngơi trong thời gian thực hiện các thủ tục hành chính.

"Việc tổ chức ra mắt mô hình cà phê “Không gian chờ thân thiện” cũng góp phần đổi mới phương thức phục vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền gần dân, thân thiện, vì nhân dân phục vụ", ông Phan Đăng Phú Khánh chia sẻ.



Tại không gian chờ thân thiện, người dân còn được hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ bằng robot Kiosk toàn trình ẢNH: P.A.C

Ông Trần Viết Trung, Phó chủ tịch thường trực UBND phường An Cựu, cho biết đây là giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới văn hóa công vụ và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.

"Cán bộ, công chức và những người trực tiếp vận hành mô hình cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì không gian sạch đẹp, văn minh; thực hiện tốt phương châm lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Cùng với đó, cần chủ động lắng nghe ý kiến góp ý, hướng dẫn tận tình, hỗ trợ kịp thời; giải quyết hồ sơ đúng quy trình, đúng thời hạn; tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, thường xuyên theo dõi tiến độ xử lý và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiên quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hẹn", ông Trần Viết Trung cho biết.

Ông Trần Thanh Tâm, một người dân ở phường An Cựu, cho hay khi đến làm thủ tục giấy tờ, được tiếp đón ở không gian cà phê “Không gian chờ thân thiện”, ông cảm nhận được sự gần gũi, thoải mái.