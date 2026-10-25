Đồng Nai đưa thủ tục hành chính về gần dân: Đến nhà hỗ trợ, trao tay sổ đỏ

2.117 thửa đất chờ làm sổ đỏ lần đầu

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Bù Đăng, cho biết sau gần 1 tháng thu thập dữ liệu liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội, địa phương xác định có 1.309 hộ dân với tổng số 2.117 thửa đất trên địa bàn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu.

Xã Bù Đăng đưa cán bộ đến tận nhà người dân hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục làm sổ đỏ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trước đó, ngày 22.7, xã đã phát động chiến dịch 180 ngày thực hiện đề án hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu. Sau gần 2 tháng triển khai, toàn xã đã có hơn 1.000 thửa đất được rà soát, trong đó khoảng 800 thửa qua thẩm tra đủ điều kiện cấp chủ quyền.

Đến nay, UBND xã Bù Đăng đã trao 38 sổ đỏ (đợt 1) cho người dân. Dự kiến đợt 2 có thêm khoảng 40 sổ được cấp.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bù Đăng trực tiếp đến nhà, trao sổ tận tay cho người dân ẢNH: C.T.V

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"Dữ liệu đất đai chưa sạch, có những thửa đất người dân sử dụng 30 - 40 năm nhưng chưa có sổ. Chúng tôi phải xác minh thực tế, hỏi nhiều người qua các thời kỳ để làm rõ nguồn gốc. Dù cả xã hiện chỉ có 3 cán bộ địa chính, nhưng với quyết tâm biến áp lực thành động lực, chúng tôi không chỉ hoàn thành thủ tục mà còn rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân", ông Tùng cho biết.

9 tổ lưu động, dân đi lại... 0 lần

Sau khi đo đạc, người dân tự mình đóng cọc ranh đất của mình ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Lê Đức Tú, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bù Đăng, cho biết để triển khai chiến dịch này xã đã lập 9 tổ lưu động, mỗi tổ từ 8-10 thành viên, gồm cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, cán bộ thôn, tổ công nghệ số cộng đồng, giáo viên...

Cán bộ xã Bù Đăng thu thập thông tin nguồn gốc đất tại nhà người dân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các tổ cùng rà soát, định vị thửa đất tại thực địa; hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Khi có thông báo thuế, các tổ tiếp tục hướng dẫn người dân nộp tiền qua internet banking và nhận biên lai điện tử. Khi có sổ đỏ, lãnh đạo xã trực tiếp trao tại nhà cho người dân.

"Người dân từ chỗ đi lại 3 lần thì nay là 0 lần, chỉ cần ở nhà cũng có thể thực hiện thủ tục hành chính", ông Tú nói.

Ông Điểu Brát (ở giữa) vui mừng khi mảnh đất của gia đình đã được cấp sổ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng theo ông Tú khối mặt trận và đoàn thể đã và đang là lực lượng phối hợp đắc lực trong tuyên truyền, vận động bà con, đồng thời đấu tranh với thông tin xấu và dịch vụ "cò mồi", lừa đảo, giúp việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nhanh chóng, thuận lợi hơn rất nhiều.

Rất bất ngờ

Ông Điểu Brát (thôn Đức Thọ) có khu đất 1.200 m², trước đây vì lo thủ tục rườm rà, phải đi lại nhiều lần nên ông vẫn chưa dám đi làm chủ quyền.

Cuốn sổ đỏ được cất kỹ trong két sắt của gia đình ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Được cán bộ thôn, xã đến tận nơi hỗ trợ và trao tận tay cuốn sổ đỏ, tôi cảm thấy rất bất ngờ và biết ơn, gia đình vô cùng hạnh phúc. Có sổ đỏ cũng giúp gia đình yên tâm hơn, có thể dùng để đi vay vốn mượn làm ăn phát triển kinh tế gia đình", ông Điểu Brát chia sẻ.

Người dân gửi thư cảm ơn chính quyền xã sau khi nhận được sổ đỏ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cùng thôn, ông Điểu Sroi cho biết trước đây làm sổ đỏ mất khá nhiều thời gian, công sức đi lại, vì phải lên xã, lên huyện.

"Vừa rồi, chính quyền cho người đến tận nhà hướng dẫn chỉ ranh đất, đo đạc, lập bản vẽ và trả sổ tận nhà, tôi không phải đi lại lần nào. Thật sự rất bất ngờ vì cán bộ làm giúp cho dân", ông Điểu Sroi chia sẻ.

Ông Điểu Sroi vui mừng cầm cuốn sổ đất trên tay ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Nguyễn Thị Thắm, Trưởng thôn Đức Thọ, cho biết thôn hiện có 934 hộ dân. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 31%. Nhiều người dân còn hạn chế về nhận thức, đặc biệt là tâm lý ngại đến cơ quan nhà nước làm thủ tục hành chính.

Người dân vừa bất ngờ, vừa vui mừng khi được cán bộ xã về tận nhà hỗ trợ làm sổ đỏ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Đối với các hộ có nhận thức, việc làm sổ đỏ có thể dễ dàng. Xong với những hộ thiếu hiểu biết và ngại đi lại thì đây là thử thách lớn. Việc chính quyền đến tận nơi hỗ trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực. Người dân rất xúc động, có hộ viết thư tay để cảm ơn chính quyền. Điều này tạo động lực lớn cho đội ngũ cán bộ tiếp tục cố gắng hỗ trợ bà con trong thời gian tới", bà Thắm cho biết.

Để những mô hình "gần dân, sát dân" như thế này không chỉ là phong trào nhất thời - rất cần sự đồng hành bền bỉ của cả hệ thống chính trị, trong đó không thể thiếu là khối mặt trận, đoàn thể.