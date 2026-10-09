Phố Tây, công viên bờ sông An Cựu ở Huế sẽ được chỉnh trang

Ngày 9.10, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo một số đề xuất đầu tư trên địa bàn phường Thuận Hóa.

Tại buổi làm việc, UBND phường Thuận Hóa đề xuất chủ trương đầu tư dự án mái che tuyến phố đi bộ Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu (còn gọi là phố Tây).

Tuyến phố này nằm ở trung tâm phường Thuận Hóa, tổng chiều dài hơn 1 km, hoạt động theo mô hình không gian đi bộ, thương mại và giải trí vào các đêm cuối tuần. Dự án mái che nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tuyến phố, phục vụ người dân, du khách và thúc đẩy thương mại, dịch vụ, kinh tế ban đêm.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo một số đề xuất đầu tư trên địa bàn phường Thuận Hóa ẢNH: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Bên cạnh đó, phường Thuận Hóa cũng đề xuất dự án chỉnh trang công viên từ cầu Ga đến công viên bờ sông An Cựu, hướng đến hoàn thiện hệ thống công viên cây xanh, cải thiện cảnh quan, môi trường sống; tạo không gian nghỉ ngơi, vui chơi, luyện tập thể dục thể thao cho người dân và cảnh quan khang trang tại khu vực đối diện ga Huế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh thống nhất chủ trương đầu tư mái che tuyến phố đi bộ tại khu phố Tây và chỉnh trang công viên từ cầu Ga đến công viên bờ sông An Cựu (khu vực đối diện ga Huế). Tuy nhiên, ông yêu cầu phải thực hiện đồng bộ, gắn chỉnh trang đô thị với phát triển dịch vụ, du lịch.

Ông Lê Trí Thanh ủng hộ địa phương chủ động nghiên cứu quy hoạch, đề xuất đầu tư và mời gọi doanh nghiệp cùng phát triển tiện ích công cộng, dịch vụ, du lịch. Trong bố trí nguồn lực, thành phố ưu tiên các công trình tạo thêm sản phẩm, dịch vụ mới, giá trị gia tăng và nguồn thu để tiếp tục tái đầu tư.

Đối với tuyến phố Tây, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu nghiên cứu đầu tư mái che đồng bộ với chỉnh trang vỉa hè và mặt tiền các công trình. Thiết kế cần có điểm nhấn, bảo đảm tầm nhìn, hài hòa với cảnh quan; lựa chọn vật liệu và màu sắc phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài trong điều kiện thời tiết của Huế.

Việc chỉnh trang giúp nâng cao chất lượng không gian đô thị và thúc đẩy kinh tế đêm tại phường Thuận Hóa ẢNH: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Phường Thuận Hóa có trách nhiệm công bố, giới thiệu phương án để người dân và các hộ kinh doanh nắm rõ, tham gia; có lộ trình triển khai cụ thể từng hạng mục và vận động người dân chỉnh trang phần công trình của mình tương ứng với tiến độ. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu nguồn vốn ngân sách, khả năng huy động xã hội hóa và chủ động mời doanh nghiệp tham gia đầu tư, tài trợ các hạng mục phù hợp.

Đối với khu vực 2 bên sông An Cựu và đối diện ga Huế, cần nghiên cứu kết hợp khai thác thương mại, dịch vụ phù hợp bên cạnh phục vụ sinh hoạt cộng đồng; mời nhà đầu tư đề xuất các hoạt động ẩm thực, trải nghiệm, ngắm cảnh ven sông và trên sông.

Việc phát triển các tuyến đi bộ ven sông phải bám sát quy hoạch chi tiết, rà soát nội dung cần điều chỉnh để khai thác hiệu quả dịch vụ, du lịch, ẩm thực, chú trọng các lối kết nối xung quanh.

Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với phường nghiên cứu quy hoạch bãi đỗ xe phục vụ các tuyến đi bộ; tổ chức quản lý không gian dành riêng cho người đi bộ, không để xe máy đi vào tuyến.

Đối với các nội dung tái thiết đô thị cần nguồn lực lớn, thành phố yêu cầu tiếp tục khảo sát, rà soát quy hoạch, tính toán kinh phí, phương án tái định cư và nghiên cứu khai thác quỹ đất để tạo nguồn lực thực hiện.