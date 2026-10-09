Huế công bố 3 nền tảng số từ lời hứa của Chủ tịch Lê Trí Thanh

Sáng 9.10, UBND thành phố Huế tổ chức công bố và đưa vào khai thác 3 nền tảng số gồm hiến kế, hỗ trợ doanh nghiệp và bản đồ số dự án thu hút đầu tư. Đây là những nội dung mà Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Lê Trí Thanh, đã trao đổi, cam kết với cộng đồng doanh nghiệp tại cuộc đối thoại hồi đầu tháng 8.

Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Lê Trí Thanh, phát biểu tại buổi công bố 3 nền tảng số tiếp nhận ý kiến hiến kế và hỗ trợ doanh nghiệp ẢNH: NGỌC HIẾU

Ba nền tảng được xây dựng trên nền tảng của Hue-S (nền tảng siêu ứng dụng đô thị thông minh và chính quyền số chính thức của thành phố Huế) để tiếp nhận ý tưởng, giải pháp cho sự phát triển của thành phố; giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn và theo dõi quá trình giải quyết, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin các dự án ngoài ngân sách.

Để gửi hiến kế, người sử dụng truy cập chuyên mục Hiến kế trên Hue-S, thực hiện định danh, xác thực bằng VNeID theo chức năng tích hợp của hệ thống; lựa chọn lĩnh vực, nhập tiêu đề, nội dung và có thể đính kèm tài liệu, hình ảnh, video hoặc vị trí liên quan.

Người gửi được lựa chọn công khai hoặc không công khai nội dung và thông tin cá nhân, đồng thời theo dõi trạng thái xử lý, xem phản hồi trên nền tảng. Thời hạn tiếp nhận và phản hồi cơ quan, đơn vị được giao xử lý là 2 ngày.

Đối với nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp đăng ký, xác thực tài khoản và khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống để gửi kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nội dung kiến nghị cần rõ ràng, chính xác, kèm tài liệu liên quan (nếu có); tiến độ và kết quả xử lý được cập nhật để doanh nghiệp theo dõi.

Thời gian tiếp nhận kiến nghị là 30 phút tính từ khi hệ thống ghi nhận hợp lệ. Đối với kiến nghị gửi trong khung giờ từ 21 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ 30 phút ngày làm việc tiếp theo, hệ thống tự động ghi nhận; việc tiếp nhận, phân loại và phân phối được thực hiện vào khung giờ làm việc tiếp theo.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận kiến nghị, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải xác định thẩm quyền. Đối với nội dung đúng thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần thêm thời gian xác minh, việc gia hạn phải nêu rõ nội dung cần kiểm tra và thời gian gia hạn, không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo. Kết quả sau đó được phê duyệt, biên tập và công khai theo quy trình.

Nền tảng Bản đồ số dự án thu hút đầu tư là kênh thông tin giúp nhà đầu tư tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến dự án được công khai theo quy định, bao gồm: thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu đất và tình hình triển khai. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố Huế.

Lãnh đạo thành phố Huế công bố đưa vào khai thác 3 ứng dụng số phục vụ người dân và doanh nghiệp ẢNH: NGỌC HIẾU

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết việc triển khai 3 ứng dụng trên nền tảng Hue-S nhằm tạo phương thức tương tác thuận tiện, công khai, minh bạch; chuyển những mong muốn, đề xuất của người dân, doanh nghiệp thành mục tiêu, giải pháp cụ thể.

"Thành phố mong muốn tạo không gian để người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những người con xa quê và người yêu Huế trong nước, nước ngoài có thể đóng góp ý tưởng mọi lúc, mọi nơi. Các ý kiến cần được trân trọng, tiếp nhận và nghiên cứu, từng bước hình thành kho tri thức phục vụ công tác quản lý, hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố', ông Thanh nói.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng yêu cầu các đơn vị chức năng trong quá trình vận hành cần gắn với tiếp nhận phản hồi của cộng đồng để từng bước điều chỉnh, hoàn thiện các ứng dụng. Đồng thời, mong muốn người dân, doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan thông tin, truyền thông chia sẻ, đồng hành, tích cực đóng góp ý kiến, giúp thành phố nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển.

