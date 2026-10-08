Thành phố Huế chuyển giao nhiều cơ sở y tế sang tuyến Trung ương quản lý

Thành phố Huế thống nhất chuyển giao Bệnh viện đa khoa Bình Điền và Bệnh viện Y học cổ truyền về cho Bệnh viện Trung ương Huế, đồng thời chuyển giao Bệnh viện đa khoa phía nam tại Chân Mây về Bệnh viện Trường đại học Y Dược - Đại học Huế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Thông tin này được ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9 tổ chức chiều 7.10.

Sẽ chuyển giao toàn bộ cơ sở vật chất và đội ngũ của Bệnh viện Y học cổ truyền Huế sang cho Bệnh viện Trung ương Huế đầu tư phát huy hiệu quả ẢNH: BVCC

"Làm việc với Sở Y tế, chúng tôi cũng đã nói thẳng là không nên có tư tưởng Trung ương hay địa phương, vì đã là nhà nước thì ở đâu cũng là của nhà nước. Nếu anh quản lý không hiệu quả thì phải giao lại cho đơn vị khác quản lý hiệu quả hơn", ông Giang cho biết.

Như vậy, cùng với Bệnh viện đa khoa Bình Điền, UBND thành phố sẽ giao Bệnh viện Y học cổ truyền nằm trong nội thành (thuộc phường Phú Xuân) cho Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh viện Trung ương Huế đã cam kết đầu tư khoảng 300 tỉ đồng để nâng cấp Bệnh viện Y học cổ truyền, biến nơi đây thành trung tâm y học cổ truyền lớn, khôi phục mô hình Thái y viện triều Nguyễn.

Chỉ chuyển giao sau khi xử lý dứt điểm sai phạm

Với Bệnh viện đa khoa phía nam tại Chân Mây, ông Giang cho biết chính quyền thành phố có chủ trương chuyển giao từ Sở Y tế cho Bệnh viện Trường đại học Y Dược - Đại học Huế quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực hiện kết luận thanh tra về xử lý sai phạm tại cơ sở y tế này, Thường trực Thành ủy Huế yêu cầu việc chuyển giao chỉ được thực hiện sau khi có kết luận của cơ quan điều tra và xử lý dứt điểm các nội dung liên quan.

Hồ sơ thanh tra hiện đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế. Từ kết quả thanh tra cho thấy một số nội dung có dấu hiệu vi phạm hình sự nên cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Bệnh viện đa khoa phía nam tại Chân Mây hiện cơ quan điều tra đang điều tra xử lý sai phạm ẢNH: T.P

Trước đó, kết luận thanh tra ban hành hồi giữa năm 2026 của Thanh tra thành phố Huế chỉ ra hàng loạt tồn tại, sai phạm ở dự án Bệnh viện đa khoa khu vực phía nam. Cụ thể, dự án đầu tư bệnh viện từ nhiều năm trước với tổng mức đầu tư điều chỉnh lên hơn 169,5 tỉ đồng nhưng sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, dự án vẫn chưa quyết toán được do 29/54 gói thầu thiếu hồ sơ.

Nhiều thiết bị giá trị cao (máy chạy thận, lồng ấp, máy giúp thở...) bị bỏ kho, gây hư hỏng, lạc hậu; một số thiết bị nghiệm thu thiếu chứng nhận CO/CQ, vi phạm hợp đồng. Bệnh viện hoạt động kém hiệu quả, công trình bỏ trống xuống cấp, gây lãng phí.

Thanh tra cũng xác định nhiều gói thầu thiếu hồ sơ, tài liệu theo quy định; nhiều công trình, hạng mục khai thác không hiệu quả. Đặc biệt, hàng loạt thiết bị y tế có giá trị lớn được đầu tư bằng ngân sách nhưng sử dụng rất hạn chế hoặc không đưa vào sử dụng trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn lực đầu tư công.