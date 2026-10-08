Công an thành phố Huế bắt đầu đợt cao điểm 60 ngày đêm 'làm sạch địa bàn'

Sáng 8.10, Công an thành phố Huế tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm 60 ngày đêm "Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn" và ra mắt lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự (Tổ 785).

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế, chủ trì buổi lễ ẢNH: PHẠM BÉ

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế, chủ trì buổi lễ. Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có ông Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế; ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế.

Lễ ra quân được kết nối trực tuyến tới 40 điểm cầu công an các xã, phường trên toàn thành phố Huế.

Đợt cao điểm này sẽ bắt đầu từ ngày 8.10 đến ngày 8.12 nhằm chủ động nắm bắt tình hình, rà soát địa bàn, đối tượng và lĩnh vực trọng điểm. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" hay xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Trong 60 ngày đêm triển khai, lực lượng Công an thành phố Huế tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đối tượng và ma túy; đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm trên không gian mạng; xử lý hồ sơ tồn đọng và vi phạm kinh tế.

Sáng 8.10, công an các xã, phường ở thành phố Huế đồng loạt ra quân triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch

ẢNH: PHẠM BÉ

Tại buổi lễ, Công an thành phố Huế chính thức ra mắt Tổ 785. Đây là lực lượng chuyên trách tuần tra, kiểm soát nhằm tăng cường sự hiện diện, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, ông Hoàng Hải Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, ghi nhận những kết quả đạt được của Công an thành phố thời gian qua; đồng thời đề nghị lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương để triển khai đợt cao điểm đạt hiệu quả cao nhất.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế, yêu cầu các đơn vị hành động với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát cơ sở. Quá trình thực hiện tuân thủ phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công tác.

Kết quả của đợt cao điểm là thước đo hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, đồng thời tạo tiền đề giữ vững an ninh trật tự phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ngay sau lễ ra quân, công an 40 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế đồng loạt ra quân triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.