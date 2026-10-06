Huế xử lý hơn 16.000 vi phạm trật tự đô thị, quyết không để tái lấn chiếm

Ngày 6.10, Công an thành phố Huế tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng 9 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an toàn thành phố đã huy động hơn 1.800 tổ công tác với hơn 4.900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm tra
Theo báo cáo, tình hình trật tự tại nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm như đường Hà Nội, Bến Nghé, Lê Lợi đã có chuyển biến rõ nét
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Viết Hoàng yêu cầu các đơn vị tiếp tục coi công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ tập trung vào các đợt cao điểm
Phó giám đốc Công an thành phố Huế nhấn mạnh nguyên tắc "xử lý đến đâu phải kiểm tra, duy trì đến đó, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sau khi lực lượng rút đi"
Đối với khu vực trung tâm và các điểm du lịch, công an cấp xã, phường có trách nhiệm rà soát từng tuyến đường, điểm nóng thường phát sinh tình trạng buôn bán hàng rong, chèo kéo khách, dừng đỗ xe trái quy định để xử lý dứt điểm
Tại khu vực trường học, các đơn vị tập trung giải quyết tình trạng hàng rong, lộn xộn giao thông giờ cao điểm, đồng thời tăng cường tuần tra ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự
Đại tá Nguyễn Viết Hoàng nhắc nhở, với đặc thù là thành phố du lịch, việc bảo đảm trật tự đô thị không chỉ là xử lý vi phạm mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Huế văn minh, trật tự và thân thiện
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