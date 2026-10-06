Huế xử lý hơn 16.000 vi phạm trật tự đô thị, quyết không để tái lấn chiếm

Ngày 6.10, Công an thành phố Huế tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng 9 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm . Hội nghị do đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó giám đốc Công an thành phố Huế chủ trì .

Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng 9 tháng đầu năm 2026 ẢNH: PHẠM BÉ

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an toàn thành phố đã huy động hơn 1.800 tổ công tác với hơn 4.900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm tra . Qua đó, đã phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm . Các vi phạm tập trung chủ yếu vào hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định và các hành vi ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị .

Theo báo cáo, tình hình trật tự tại nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm như đường Hà Nội, Bến Nghé, Lê Lợi đã có chuyển biến rõ nét , nâng cao ý thức chấp hành của người dân và các hộ kinh doanh .

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Viết Hoàng yêu cầu các đơn vị tiếp tục coi công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ tập trung vào các đợt cao điểm . Lực lượng chức năng cần chuyển từ xử lý theo vụ việc sang nắm tình hình, phân tích, dự báo và triển khai giải pháp phù hợp cho từng địa bàn . Công việc phải được phân công cụ thể.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó giám đốc Công an thành phố Huế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: PHẠM BÉ

Phó giám đốc Công an thành phố Huế nhấn mạnh nguyên tắc "xử lý đến đâu phải kiểm tra, duy trì đến đó, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sau khi lực lượng rút đi" .

Đối với khu vực trung tâm và các điểm du lịch, công an cấp xã, phường có trách nhiệm rà soát từng tuyến đường, điểm nóng thường phát sinh tình trạng buôn bán hàng rong, chèo kéo khách, dừng đỗ xe trái quy định để xử lý dứt điểm .

Tại khu vực trường học, các đơn vị tập trung giải quyết tình trạng hàng rong, lộn xộn giao thông giờ cao điểm, đồng thời tăng cường tuần tra ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự . Trên các tuyến giao thông trọng điểm và quốc lộ 1, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý xe dừng đỗ sai quy định, vật liệu xây dựng lấn chiếm và kiến nghị khắc phục hệ thống biển báo xuống cấp .

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng nhắc nhở, với đặc thù là thành phố du lịch, việc bảo đảm trật tự đô thị không chỉ là xử lý vi phạm mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Huế văn minh, trật tự và thân thiện . Các đơn vị cần kết hợp giữa xử lý nghiêm vi phạm với công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia giữ gìn mỹ quan đô thị .