Khai trừ Đảng 7 cán bộ trật tự đô thị trong vụ án đưa, nhận hối lộ

Ngày 5.10, Đảng ủy phường Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng) phát đi thông cáo, tại cuộc họp ngày 30.9 vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh tổ chức họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường do liên quan đến vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (Thanh Niên đã đưa tin).

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 17 bị can liên quan các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức ẢNH: CTV

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan và tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh xác định 7 đảng viên, gồm: Nguyễn Văn Dũng, Phạm Hữu Mẫn, Lê Quốc Trị, Trần Văn Vương, Phan Quang Duy Khoa, Đỗ Trọng Sơn và Lê Văn Minh có nhiều vi phạm do liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố.

Theo Đảng ủy phường Hòa Khánh, các đảng viên này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Các vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm trong vụ án đưa, nhận hối lộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với cả 7 đảng viên.

Sau khi thi hành kỷ luật, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan; đồng thời đề nghị UBND phường xem xét, xử lý về mặt hành chính đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh cũng yêu cầu tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.