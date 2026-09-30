Phường đầu tiên ở Huế đưa robot Kiosk toàn trình vào phục vụ dịch vụ công

Sáng 30.9, bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, thành phố Huế, cho biết UBND phường vừa đưa robot Kiosk toàn trình vào phục vụ dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu. Đây cũng là phường đầu tiên tại TP.Huế đưa robot Kiosk thông minh hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính toàn trình vào phục vụ người dân.

Lãnh đạo UBND phường An Cựu chính thức đưa robot Kiosk toàn trình vào vận hành ẢNH: P.A.C

Bà Hoàng Thị Như Thanh cho biết, robot Kiosk toàn trình do cán bộ của phường tự nghiên cứu phát triển, được đưa vào sử dụng nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, tiếp cận thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ và thực hiện các thao tác dịch vụ công trực tuyến ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Robot Kiosk được vận hành thường xuyên, bảo đảm an toàn, bảo mật. Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi và người yếu thế. Thiết bị được kết nối, đồng bộ với VNeID; đồng thời Công an phường tiếp tục hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tạo thuận lợi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

"Đưa robot Kiosk toàn trình vào hoạt động thể hiện quyết tâm của phường An Cựu trong việc lấy người dân, tổ chức làm trung tâm phục vụ, lấy sự thuận tiện, nhanh chóng, công khai và minh bạch làm trọng tâm; qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến và từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn", bà Hoàng Thị Như Thanh nói.

Đây là bước tiến trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cải cách hành chính, hướng đến phục vụ người dân, tổ chức ngày càng thuận tiện, hiện đại. Trong quá trình sử dụng, người dân vẫn được cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết.

Nhiều công dân được hướng dẫn đăng nhập để thực hiện thủ tục hành chính công trên robot Kiosk toàn trình ẢNH: P.A.C

Phường An Cựu là phường nằm ở khu vực trung tâm thành phố, với dân số trên 55.000 người. Cùng với quy mô dân số và nhu cầu giao dịch hành chính ngày càng tăng, việc đổi mới phương thức phục vụ, ứng dụng công nghệ số nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức là yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại.