CSGT Huế ra quân xử lý xe quá khổ, quá tải: 4 giờ phát hiện 30 lỗi vi phạm

Ngày 29.9, Công an thành phố Huế cho biết Phòng CSGT đang tổ chức đợt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm chuyên đề đối với các phương tiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố.

CSGT thành phố Huế tiến hành cân tải trọng phương tiện ẢNH: BÌNH THIÊN

Trong ngày đầu ra quân (28.9), Phòng CSGT Công an thành phố Huế đã thành lập 6 tổ công tác, tập trung lực lượng và phương tiện tuần tra trên toàn địa bàn. Trọng điểm kiểm soát là các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 49, các tỉnh lộ và đường nội thị.

Các tổ công tác triển khai đồng bộ phương thức tuần tra cơ động kết hợp kiểm soát tại vị trí cố định. Nội dung kiểm tra tập trung vào các phương tiện có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng và các vi phạm liên quan.

Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Huế, yêu cầu các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, xử lý nghiêm minh đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh hay bỏ lọt vi phạm.

CSGT lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về tải trọng và phù hiệu xe ẢNH: BÌNH THIÊN

Kết quả sau 4 giờ ra quân (từ 13 giờ đến 17 giờ cùng ngày), lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 15 tr ườ ng hợp với 30 lỗi vi phạm.

Các lỗi phổ biến gồm: chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, vi phạm quy định về phù hiệu và chủ phương tiện giao xe cho người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an thành phố Huế sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường kiểm tra phương tiện và chủ phương tiện, quyết tâm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải trên địa bàn.

Trước đó, lực lượng CSGT Công an thành phố Huế cũng đã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến tải trọng, kích thước thành thùng xe trên các tuyến giao thông trọng điểm. Việc duy trì kiểm tra liên tục nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.