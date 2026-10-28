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    Phường ven biển ở Huế 'đóng cửa' các điểm chôn cất, dành quỹ đất cho hạ tầng

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    Một phường ven biển ở Huế vừa có văn bản thông báo đóng cửa các nghĩa trang và cấm chôn cất từ ngày 31.10, dành quỹ đất cho hạ tầng và phát triển du lịch biển trong tương lai.

    Ngày 28.10, UBND phường Thuận An (thành phố Huế) cho biết địa phương vừa ban hành văn bản về việc đóng cửa toàn bộ nghĩa trang, nghĩa địa và cấm chôn cất trên địa bàn nhằm thực hiện công tác quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh.

    Phường ven biển ở Huế 'đóng cửa' các điểm chôn cất, dành quỹ đất cho hạ tầng- Ảnh 1.

    Một vị trí chôn cất ở phường Thuận An, thành phố Huế

    ẢNH: BÌNH THIÊN

    Theo văn bản, việc đóng cửa các khu nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn phường Thuận An sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 31.10. Kể từ thời điểm này, mọi hoạt động chôn cất và xây dựng mới lăng mộ tại các khu vực này đều bị cấm.

    Địa phương cho biết quyết định trên căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và định hướng phát triển đô thị của thành phố Huế cũng như của phường Thuận An đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời xuất phát từ tình hình thực tế về quỹ đất nghĩa địa và yêu cầu quản lý nghĩa trang tập trung.

    Những trường hợp có nhu cầu mai táng sẽ được hướng dẫn chuyển đến nghĩa trang Phú Xuân (nay thuộc xã Phú Hồ) hoặc nghĩa trang xã Phú Diên (nay thuộc xã Phú Vinh) theo đúng quy hoạch và quy định hiện hành. 

    Khi thực hiện việc mai táng, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh môi trường, quản lý nghĩa trang, bảo đảm an ninh trật tự và mỹ quan khu vực.

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