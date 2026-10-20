Cầu Bình Thành mới thay cầu treo xuống cấp ở Huế: 'Vài tháng mà thấy gần xong rồi'

Ngày 20.10, ghi nhận tại dự án cầu Bình Thành mới bắc qua sông Hữu Trạch (nhánh thượng nguồn sông Hương), công trình đang trong giai đoạn nước rút khi cơ bản hoàn thiện, kết nối 2 đầu. Công nhân và máy móc tiếp tục thi công các hạ tầng phụ trợ như hệ thống điện chiếu sáng, đường lên cầu...

Dự án cầu Bình Thành mới, bắc qua sông Hữu Trạch (xã Bình Điền, thành phố Huế) ẢNH: BÌNH THIÊN

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế (chủ đầu tư dự án) thông tin, đến nay đã hoàn thành hơn 85% khối lượng xây lắp theo hợp đồng. Tuy nhiên, cầu chưa thể thông xe kỹ thuật do đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục như lan can, khe co giãn, điện chiếu sáng cùng đường dẫn.

Theo đại diện chủ đầu tư, thời gian qua các đơn vị thi công đã tập trung lực lượng, nỗ lực làm việc kể cả trong thời tiết xấu để sớm đưa công trình về đích. Dự kiến cây cầu mới sẽ hoàn tất vào cuối tháng 11.2026.

Công trình cầu Bình Thành mới dài hơn 254 m, rộng 8,5 m đã cơ bản hoàn thiện sau 7 tháng thi công ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án cầu mới Bình Thành nối quốc lộ 49 với tỉnh lộ 12D được phê duyệt chủ trương từ tháng 12.2024 và chính thức khởi công ngày 11.3.2026, cách cầu treo Bình Thành cũ 100 m về hướng hạ nguồn. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 75 tỉ đồng từ ngân sách địa phương.

Theo thiết kế, cầu mới có chiều dài hơn 254 m, rộng 8,5 m, trang bị đầy đủ hệ thống đảm bảo an toàn giao thông và điện chiếu sáng. Theo kế hoạch ban đầu, thời gian thi công là 3 năm, tuy nhiên đến nay chỉ hơn 7 tháng thi công, công trình này đã gần về đích.

Đường dẫn kết nối 2 đầu cầu Bình Thành mới đang được gấp rút thi công hoàn thiện ẢNH: BÌNH THIÊN

Đường dẫn kết nối 2 đầu cầu Bình Thành đã được trải cấp phối và đang lu nền ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hệ thống lan can đã cơ bản hoàn thiện ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Toàn cảnh cầu Bình Thành mới nằm cách cầu treo cũ 100 m về phía hạ nguồn sông Hữu Trạch ẢNH: BÌNH THIÊN

Chứng kiến hình hài cây cầu mới, bà Hoàng Thị Mười (48 tuổi, trú thôn Tân Hòa, xã Bình Điền) chia sẻ: "Tôi và nhiều người dân sống cạnh công trường rất phấn khởi vì được chính quyền đầu tư cây cầu mới. Vui hơn nữa là tiến độ xây dựng rất nhanh, công nhân làm bất kể nắng mưa, mới có vài tháng mà thấy gần xong rồi, hy vọng cuối năm nay được đi trên cầu mới".

Bà Mười cho biết thêm, nhiều năm qua, người dân đi qua cầu treo rất lo lắng vì cây cầu xuống cấp nghiêm trọng. Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe tải nặng cũng bị giới hạn. Có cây cầu mới này, giao thông sẽ thuận lợi, người dân xã Bình Điền kỳ vọng kinh tế địa phương phát triển hơn.

Cầu treo Bình Thành cũ bắc qua sông Hữu Trạch, ảnh chụp vào năm 2024 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Mặt cầu treo cũ khá hẹp (rộng hơn 4 m) cùng hệ thống dây cáp đã hoen gỉ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, ngày 21.11.2024, tại cầu treo này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe tải chở rác đâm va lan can rơi xuống sông làm 2 người tử vong ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cầu treo Bình Thành cũ được đưa vào khai thác từ năm 2001 với chiều dài gần 140 m, bề mặt rộng hơn 4 m. Sau 25 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, cơ quan chức năng phải nhiều lần công bố hạ tải, giới hạn chiều cao và cấm tập trung đông người.

Đáng chú ý, ngày 21.11.2024, tại cầu treo này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe tải chở rác đâm va lan can rơi xuống sông làm 2 người tử vong. Sau sự cố, cơ quan chức năng cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông và hạ giới hạn chiều cao xe qua cầu xuống 2,2 m.