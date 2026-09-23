Cầu Vỹ Dạ 5 năm chưa xong, Chủ tịch TP.Huế yêu cầu hoàn thành trước tết

Ngày 23.9, UBND TP.Huế cho biết ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP.Huế vừa dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tiến độ dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP.Huế (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra thực tế tiến độ dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ và đường Bà Triệu ẢNH: NGỌC HIẾU

Tại dự án ì ạch này, ông Lê Trí Thanh yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Mục tiêu là hoàn thành cầu và đường dẫn 2 đầu cầu trước Tết Nguyên đán, bảo đảm chất lượng, an toàn và kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực.

Lãnh đạo UBND TP.Huế cũng yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ từng hạng mục, chủ động tổ chức thi công linh hoạt, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, mặt bằng và các điều kiện cho phép để triển khai công việc. Những vị trí đủ điều kiện phải tổ chức thi công liên tục, kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh tại công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Hiện trạng dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ sau 5 năm triển khai ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã phản ánh, sau 5 năm kể từ ngày khởi công, dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ vẫn trong tình trạng dang dở, chưa thể hoàn thành.

Dự án khởi công từ năm 2021, có tổng mức đầu tư hơn 109 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án chương trình phát triển các đô thị loại 2 (Sở Tài chính) làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2024.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, sau 5 năm triển khai, dự án còn dang dở; hệ thống sắt thép của cầu bị gỉ sét, vật liệu ngổn ngang...

Ở phía tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng, vì cầu thi công dang dở nên các hạng mục vỉa hè tiếp giáp với nhà dân chưa thể hoàn thiện, gây mất mỹ quan đô thị.

Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ là một trong những dự án được người dân TP.Huế đặc biệt quan tâm, bởi từ nhiều năm nay cầu Vỹ Dạ cũ bắc qua sông Như Ý chỉ rộng 8 m với 2 làn xe kết nối đường Phạm Văn Đồng và đường Bà Triệu trở thành điểm kẹt xe thường xuyên vào giờ cao điểm.

Cùng với tuyến đường Phạm Văn Đồng đã được mở rộng, và tuyến Bà Triệu (phía bên kia cầu) cũng đang thi công, nâng cấp, dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ được kỳ vọng sẽ gỡ nút thắt kẹt xe cho trung tâm thành phố. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của người dân, công trình này cũng triển khai ì ạch nhiều năm.

Dịp này, đoàn công tác cũng kiểm tra việc thi công mở rộng đường Bà Triệu (tuyến đường kết nối với cầu Vỹ Dạ).

Nhiều hạng mục tại dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ thi công dang dở ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN





Đường dẫn 2 đầu cầu nhếch nhác vì thi công ì ạch ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu có chiều dài khoảng 923 m, điểm đầu tại nút giao Lê Quý Đôn - Dương Văn An và điểm cuối tại nút giao Hùng Vương - Nguyễn Huệ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 541 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 466 tỉ đồng, khởi công xây dựng ngày 4.3.2026.

Kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu, ông Lê Trí Thanh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thực hiện đồng thời theo từng đoạn tuyến, hạn chế tối đa tình trạng hoàn thành hạng mục này rồi tiếp tục đào xới để thi công hạng mục khác; đảm bảo hoàn thành toàn tuyến trước ngày 31.12.2026.