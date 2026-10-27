Huế đón đợt mưa lớn những ngày tới, có nơi trên 400 mm

Chiều 27.10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế đã có công văn gửi các cơ quan Trung ương trên địa bàn, UBND các xã, phường, Đài Khí tượng thủy văn thành phố và các hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn thành phố về việc chủ động ứng phó với đợt mưa sắp tới .

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ hôm nay 27.10 cho đến ngày 5.11, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và trên cao gió đông hoạt động mạnh dần, thành phố Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to . Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét, gió mạnh trên biển và sóng lớn .

Tổng lượng mưa từ ngày 27.10 đến ngày 5.11 phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm .

Huế sẽ bắt đầu đón đợt mưa lớn từ hôm nay 27.10 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều nay 27.10, thời tiết tại Huế bắt đầu có sự biến chuyển sau nhiều ngày nắng gắt. Dù chưa mưa nhưng nhiệt độ đã giảm dần, trời chuyển âm u.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến không khí lạnh, gió mạnh trên biển, đợt mưa lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin của thành phố để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh .

Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp .

UBND các xã, phường triển khai kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai tại địa phương; chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu .

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Các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đang thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi trên địa bàn kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư và phương tiện thi công . Đồng thời, cần có phương án cảnh báo, rào chắn an toàn khu vực công trình, phòng tránh tai nạn có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân và người lao động .

Các đập thủy điện, hồ chứa phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước hồ, chủ động tính toán, thông tin, cảnh báo, vận hành công trình theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình và vùng hạ du .