Đà Nẵng yêu cầu chủ động cho học sinh nghỉ học tùy diễn biến mưa lũ

Ngày 7.10, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ký công văn yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ chiều 6.10 đến ngày 8.10, thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trên các sông thuộc thành phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ dao động từ dưới báo động 1 đến trên báo động 1.

Trường học tại Đà Nẵng chủ động rà soát phương án bảo đảm an toàn cho học sinh trước diễn biến mưa lũ ẢNH: CTV

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị; đồng thời có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi.

Từ ngày 8.10, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; rà soát phương án phòng, chống thiên tai, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ".

Các địa phương phải kiểm tra, rà soát và chủ động sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, thấp trũng, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy.

Lực lượng chức năng được yêu cầu bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, kiên quyết không cho người dân và phương tiện đi lại, đánh bắt cá tại khu vực nguy hiểm trên sông, suối, vùng hạ du hồ chứa, vùng ngập, ngầm, tràn.

UBND thành phố cũng yêu cầu kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã hoặc có nguy cơ sạt lở; không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng và Công an thành phố được giao chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án cứu hộ cứu nạn; phối hợp sơ tán người dân và bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn xảy ra thiên tai.

Sở Xây dựng được yêu cầu kiểm tra các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để kịp thời triển khai biện pháp chống ngập; chỉ đạo vận hành đập, hồ chứa nước Nam Mỹ bảo đảm an toàn công trình và hạ du.

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, kiểm tra, quan trắc đập, theo dõi lượng mưa, mực nước hồ và kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Việc vận hành, điều tiết hồ phải thực hiện đúng quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kiểm tra công trình, nghiêm cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ hoạt động tại khu vực hồ đập và hạ lưu tràn xả lũ; tính toán, tổ chức vận hành, điều tiết để không xảy ra mất an toàn hồ đập.

Sở GD-ĐT cùng UBND các xã, phường được giao chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tùy tình hình thực tế và đặc điểm từng địa phương; đồng thời kiểm tra, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh và trường học. Các đơn vị, địa phương phải tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai và báo cáo tình hình ứng phó về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố trước 6 giờ và 15 giờ hằng ngày để tổng hợp, báo cáo.

