Đà Nẵng diễn tập cháy lớn tại khách sạn cao tầng, huy động tổng lực cứu người

Ngày 7.10, tại khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng (phường Sơn Trà), Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với tình huống giả định nổ khí gas, cháy lớn tại khách sạn cao tầng, khoảng 1.000 khách hoảng loạn và hơn 500 người mắc kẹt.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an; lãnh đạo UBND, Công an thành phố Đà Nẵng tham dự buổi thực tập phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ ẢNH: HUY ĐẠT





Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi thực tập, nhấn mạnh bảo vệ tính mạng con người phải được đặt lên trên hết, trước hết, đồng thời yêu cầu các lực lượng chấp hành nghiêm chỉ huy, phối hợp chặt chẽ và tuyệt đối bảo đảm an toàn trong thực tập.

Theo ông Hưng, buổi thực tập cháy lớn tại khách sạn với 1.146 người, 93 phương tiện chuyên dụng tham gia nhằm kiểm tra thực chất năng lực huy động, hiệp đồng và xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn; qua đó kịp thời khắc phục hạn chế, hoàn thiện phương án ứng phó trên địa bàn thành phố.

Giả định vụ nổ khí gas gây cháy lớn tại khu vực bếp nhà hàng ở tầng 3 tại khách sạn Wyndham Soleil Đà Nẵng, khói độc lan lên các tầng cao, các nhân viên tháo chạy

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo kịch bản, khoảng 9 giờ 30, tại khu vực bếp phụ nhà hàng tầng 3 xảy ra nổ do rò rỉ khí gas. Vụ nổ làm sập cấu kiện trên trần, khiến lửa lan xuống tầng 2 và lên tầng 3; khói, khí độc bao trùm nhiều khu vực, lan lên các tầng phía trên. Khoảng 1.000 khách lưu trú hoảng loạn tìm cách thoát nạn.

Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ cơ sở hướng dẫn hơn 300 người thoát ra ngoài, nhưng vẫn còn hơn 500 người mắc kẹt. Đám cháy tại tầng 3 phát triển khoảng 100 m² và lan lên tầng 4 khoảng 20 m².

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ triển khai xe thang, xe cứu nạn, cứu hộ, camera dò tìm, thiết bị đẩy khói; đồng thời tổ chức các mũi cứu nạn bằng cầu dây nghiêng, dây hạ chậm để đưa người từ tầng cao xuống.

Tình huống cháy giả định ẢNH: HUY ĐẠT

Cùng lúc, trên đường Võ Nguyên Giáp xảy ra tình huống xe tải chở axit HNO 3 va chạm xe buýt điện, khiến tài xế và phụ xe tải mắc kẹt, 12 hành khách xe buýt không thể tự thoát. Lực lượng xử lý sự cố hóa chất được huy động để phân vùng nguy hiểm, kiểm soát nguy cơ rò rỉ.

Ngoài ra, một tình huống nổ, cháy tại nhà van T thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng cũng được thực tập.

Tình huống giả định, một xe tải chở các can hóa chất axit nói trên di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp, bị tác động bởi vụ nổ khiến tài xế giật mình đánh lái, va chạm với xe buýt

ẢNH: HUY ĐẠT

Tham gia thực tập có Công an Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, các đội PCCC chuyên ngành cùng lực lượng chi viện từ Công an thành phố Huế và Công an tỉnh Quảng Ngãi. Theo kịch bản, sau khoảng 30 phút, các đám cháy được dập tắt hoàn toàn.



