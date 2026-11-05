Công an xử lý 2 người ở Huế đăng clip nhạy cảm vụ đôi nam nữ trong xe VF3

Ngày 5.11, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế cho biết đơn vị vừa xác minh, làm rõ 2 trường hợp chủ tài khoản mạng xã hội Facebook có hành vi đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh có nội dung liên quan vụ việc nhạy cảm trong xe VF3. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý những trường hợp này theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an làm việc với ông N.Đ.L chủ tài khoản Facebook Ni SeVen ẢNH: A.K

Trước đó, vào ngày 3.11, trên không gian mạng lan truyền video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trong xe VF3. Đáng chú ý, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ công khai hình ảnh những người liên quan trong video.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và Facebook “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh nhạy cảm của hai người ngồi trong xe ô tô.

Xác định đây là bài viết có nội dung tiêu cực, nhạy cảm, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế đã khẩn trương xác minh. Sau khi xác minh được thông tin chủ tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” là bà N.T.T.M.X (ở phường Thuận An, thành phố Huế) và Facebook “Ni SeVen” là ông N.Đ.L (ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế).

Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế đã phối hợp Công an phường Thuận Hóa và Công an phường Thuận An mời 2 người này đến cơ quan công an làm việc.

Cơ quan công an làm việc với bà N.T.T.M.X chủ tài khoản mạng xã hội Facebook Minh Khang Nguyễn ẢNH: A.K

Tại cơ quan Công an, bà N.T.T.M.X và ông N.Đ.L thừa nhận hành vi đăng tải nội dung bài viết trên là vi phạm pháp luật.

Theo Phòng An ninh mạng Công an thành phố Huế, hành vi của bà N.T.T.M.X và ông N.Đ.L có dấu hiệu vi phạm tại Điều 95, Nghị định 174/2026 ngày 15.5.2026 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1.7.2026) - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin về hành vi “đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy”.

Cơ quan công an cảnh báo hành vi chia sẻ, đăng tải video, hình ảnh nhạy cảm của người khác trên không gian mạng là vi phạm pháp luật, nên người dân cần nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội, mọi hành vi đăng tải thông tin xâm phạm quyền riêng tư của người khác khi chưa được đồng ý sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.