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    Vụ phát tán clip đôi nam nữ trong ô tô: Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ

    Trần Kha
    Trần Kha
    Liên quan vụ clip quay đôi nam nữ trong ô tô phát tán trên mạng xã hội gây xôn xao, Công an xã Tân An Hội (TP.HCM) đang xác minh, làm rõ.

    Ngày 3.11, đại diện UBND xã Tân An Hội (TPHCM) cho hay Công an xã đang xác minh vụ việc, nguồn gốc các đoạn clip và việc phát tán trên mạng xã hội.

    Vụ lộ clip xô đẩy ở ô tô: Công an xã Tân An Hội vào cuộc - Ảnh 1.

    Clip phát tán trên mạng xã hội

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip, trong đó có đoạn ghi lại cảnh một người bất ngờ mở cửa xe ô tô, lớn tiếng chất vấn hai người (nam và nữ) ngồi bên trong. Ở một đoạn clip khác, giữa các bên xảy ra tranh cãi gay gắt dẫn đến xô đẩy.

    Ngay sau khi đăng tải, các video clip này lập tức thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều tài khoản đã tải về, cắt ghép hình ảnh kèm theo những suy đoán, bình luận trái chiều nhắm vào những người trong cuộc.

    Liên quan vụ việc này, đại diện UBND xã Tân An Hội cho biết Công an xã đang tiến hành xác minh cụ thể diễn biến, nguồn gốc các đoạn clip cũng như việc phát tán clip lên mạng xã hội.

    Hiện lực lượng chức năng đã mời những người có liên quan lên để lấy lời khai phục vụ việc xác minh làm rõ.

    Có thông tin cho rằng người quay clip và cô gái không phải vợ chồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ, chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ việc.

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