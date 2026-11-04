Công an cảnh báo sau vụ phát tán clip đôi nam nữ trong ô tô VF3

Đại diện UBND xã Tân An Hội (TP.HCM) cho biết lực lượng công an đã vào cuộc xác minh, mời một số người để lấy lời khai, liên quan đến vụ phát tán đoạn clip đôi nam nữ trong chiếc ô tô VF3.

Clip phát tán trên mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nội dung đoạn clip ghi lại cảnh một người bất ngờ mở cửa xe ô tô, lớn tiếng chất vấn hai người (nam và nữ) ngồi bên trong. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút lượng tương tác lớn với nhiều suy đoán, bình luận trái chiều nhắm vào người trong cuộc.

Phạm vi lan tỏa sự việc không chỉ gói gọn trong một địa danh cụ thể, mà lan truyền khắp các diễn đàn mạng xã hội. Do đó, các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo.

Theo Cục An ninh mạng, Bộ Công an, vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng xâm phạm quyền riêng tư trên không gian mạng. Không chỉ hình ảnh xô xát, nhiều dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm của những người liên quan cũng bị chia sẻ rộng rãi, khiến họ có nguy cơ chịu tổn thương về tâm lý, danh dự và nhân phẩm.

Pháp luật hiện hành đã có quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân và đời sống riêng tư. Hành vi thu thập, sử dụng hoặc phát tán trái phép có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 174/2026, Nghị định số 330/2026, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "làm nhục người khác" theo điều 155, tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo điều 288 bộ luật Hình sự.

Công an khuyến cáo người dân không tự ý quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải những khoảnh khắc riêng tư, đặc biệt là các vụ mâu thuẫn tình cảm, xô xát. Việc chia sẻ clip, hình ảnh nhạy cảm hay thông tin định danh của người khác khi chưa được sự đồng ý cũng có thể xâm phạm quyền riêng tư và dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Vì vậy, người dùng mạng xã hội cũng cần tránh hùa theo đám đông, bình luận lăng mạ, miệt thị hoặc lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng.

Trường hợp bị quay lén, bôi nhọ hoặc phát tán dữ liệu cá nhân nhạy cảm, người bị hại nên lưu lại các bằng chứng như đường dẫn, hình ảnh, bài viết, rồi trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Không cấm ghi âm, ghi hình nhưng cũng không được tùy tiện công khai

Trao đổi thêm về vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết pháp luật không cấm tuyệt đối việc cá nhân ghi âm, ghi hình sự việc mà mình chứng kiến, nhất là những việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, để lưu giữ tài liệu và cung cấp cho cơ quan chức năng.

Song, cần phân biệt giữa việc ghi hình nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình với việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác để công khai, bêu riếu, xúc phạm hoặc tạo áp lực dư luận. "Quyền ghi nhận sự việc không đồng nghĩa với quyền tùy ý công khai mọi hình ảnh, thông tin mà mình thu thập được", ông Cường nhấn mạnh.

Vị luật sư viện dẫn quy định tại điều 32 bộ luật Dân sự, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ những trường hợp pháp luật quy định.

Như vậy, kể cả khi một người có hành vi bị xã hội đánh giá không tốt, họ vẫn có quyền được bảo vệ hình ảnh, danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư. Bất cứ ai, không thể vì cho rằng người khác có lỗi, mà tự cho mình quyền công khai khuôn mặt, danh tính, hình ảnh nhạy cảm hoặc những thông tin thuộc đời sống riêng tư của họ lên mạng xã hội.