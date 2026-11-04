Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM tự nguyện trả lại hơn 4,9 ha đất công

UBND TP.HCM đang thực hiện thủ tục thu hồi 4 khu đất công do các doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng và tự nguyện trả lại. Các khu đất nằm tại phường Đông Hưng Thuận, phường Chợ Lớn, xã Tân Vĩnh Lộc và xã An Nhơn Tây, với tổng diện tích hơn 49.100 m².

Trong số này có 3 doanh nghiệp nhà nước gồm Công ty TNHH MTV bò sữa TP.HCM, Công ty TNHH MTV cây trồng TP.HCM, Tổng công ty văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV và một công ty cổ phần là Công ty cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam (tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa từ năm 2014).

Khu đất có diện tích lớn nhất là 41.078 m² tại xã An Nhơn Tây, do Công ty TNHH MTV bò sữa TP.HCM sử dụng. Khu đất này được UBND TP.HCM cho doanh nghiệp thuê từ năm 2011, nay không còn nhu cầu sử dụng nên doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất.

UBND TP.HCM đã có thông báo thu hồi, yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xử lý tài sản gắn liền với đất, chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện cần thiết để bàn giao khu đất.

Tổng công ty văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV tự nguyện trả lại khu đất số 51 - 53 Phó Cơ Điều, phường Chợ Lớn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại phường Đông Hưng Thuận, khu đất 5.845 m² ở số 1/180 A1 Nguyễn Văn Quá, cũng được thu hồi do Công ty cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam không còn nhu cầu sử dụng và tự nguyện trả lại.

Khu đất trước đây được cho Nhà máy hóa chất Tân Bình, đơn vị trực thuộc công ty, thuê từ năm 1996. Theo phương án bàn giao, doanh nghiệp có trách nhiệm giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất, tự xử lý tài sản còn lại trên đất. Đáng chú ý, doanh nghiệp cam kết không yêu cầu Nhà nước bồi thường, hỗ trợ về đất, hoàn trả giá trị tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất.

Một khu đất công khác có diện tích 1.949 m² tại số 32 - 34 tỉnh lộ 10, xã Tân Vĩnh Lộc, do Công ty TNHH MTV cây trồng TP.HCM sử dụng. Khu đất này trước đây được cho Nông trường Phạm Văn Hai thuê từ năm 2002. Doanh nghiệp đã có văn bản đề nghị thanh lý hợp đồng thuê đất và tự nguyện trả lại mặt bằng vì không còn nhu cầu sử dụng.

Tại phường Chợ Lớn, Tổng công ty văn hóa Sài Gòn - TNHH MTV cũng tự nguyện trả lại khu đất 255 m² tại số 51 - 53 Phó Cơ Điều. UBND TP.HCM đã thông báo thu hồi khu đất này.

Không để lấn chiếm đất sau khi thu hồi

Sau khi thu hồi, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý khu đất của Công ty cổ phần hóa chất cơ bản Miền Nam và đề xuất phương án khai thác theo quy định. Với khu đất của Công ty cây trồng TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xác định đơn vị tiếp nhận, tham mưu UBND TP.HCM quyết định giao quản lý.

Đối với những khu đất đang trong quá trình làm thủ tục thu hồi, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát tài sản, hồ sơ pháp lý và chuẩn bị phương án tiếp nhận. Chính quyền địa phương phối hợp bảo vệ hiện trạng, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục.