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    TP.HCM thu hồi khu đất gần 9.300 m² trên đường An Dương Vương

    Sỹ Đông
    Sỹ Đông
    TP.HCM thông báo thu hồi gần 9.300 m² đất tại đường An Dương Vương do Công ty cổ phần bất động sản Thành Ngân vi phạm nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất.

    UBND TP.HCM vừa thông báo thu hồi 9.299 m² đất tại số 127 An Dương Vương, phường Bình Phú, do Công ty cổ phần bất động sản Thành Ngân sử dụng nhưng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất với Nhà nước.

    Diện tích đất dự kiến thu hồi gồm 3 khu. Trong đó, khu I rộng 6.436 m², thuộc quy hoạch đất dự trữ giáo dục; khu III rộng 1.452,2 m², thuộc quy hoạch đường dự phóng; khu IV rộng 1.410,7 m², thuộc lộ giới đường An Dương Vương.

    Theo UBND TP.HCM, doanh nghiệp đã bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế nhưng không chấp hành. Trường hợp này thuộc diện Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, theo khoản 6 điều 81 luật Đất đai năm 2024 và điều 30 Nghị định 102/2024 của Chính phủ.

    TP.HCM thu hồi khu đất gần 9.300 m² trên đường An Dương Vương - Ảnh 1.

    Khu đất số 127 An Dương Vương (phường Bình Phú, TP.HCM) trở thành nơi trông giữ xe ô tô

    ẢNH: SỸ ĐÔNG

    Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo, Công ty cổ phần bất động sản Thành Ngân có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Bình Phú cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, xác nhận hiện trạng khu đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có).

    Doanh nghiệp cũng phải cung cấp hồ sơ và thực hiện các nội dung liên quan theo quy định. Sau thời hạn này, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật.

    UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Thuế TP.HCM và UBND phường Bình Phú hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra diện tích, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất và các điều kiện pháp lý liên quan; tham mưu UBND TP.HCM ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định.

    UBND phường Bình Phú có trách nhiệm giao thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức niêm yết, công khai và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan.

    Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, khu đất 127 An Dương Vương rộng gần 15.400 m2 do Công ty bất động sản Thành Ngân quản lý sử dụng theo hợp đồng thuê đất từ năm 2017. Nhiều năm qua, phần lớn diện tích khu đất để trống, một phần làm bãi xe ô tô. Trước tình trạng lãng phí nêu trên, UBND quận 6 cũ nhiều lần đề xuất thu hồi, bàn giao cho địa phương xây dựng trường tiểu học.

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