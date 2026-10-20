TP.HCM thu hồi hơn 19 ha dự án công viên Thiên niên kỷ

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thu hồi đất đối với khu đất rộng 191.928 m² tại các lô G8-1, G11-1, G12-1, E7-1 và E7-2, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, do Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn đang thuê.

Theo quyết định, khu đất được Ban Quản lý Khu công nghệ cao cho Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn thuê từ tháng 6.2017 để thực hiện dự án xây dựng công viên Thiên niên kỷ. Tuy nhiên, sau đó dự án không được triển khai.

Đến tháng 6.2026, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM thu hồi dự án công viên Thiên niên kỷ, đồng thời doanh nghiệp có văn bản tự nguyện trả lại đất. Việc thu hồi được thực hiện theo quy định tại điều 82 luật Đất đai năm 2024. Việc xử lý tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại thực hiện theo quy định pháp luật.

Một góc Khu công nghệ cao TP.HCM thuộc địa bàn phường Tăng Nhơn Phú ẢNH: SỸ ĐÔNG

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao kiểm tra hiện trạng, xác nhận diện tích, ranh giới, tài sản gắn liền với đất và lập biên bản tiếp nhận, bàn giao khu đất. Sau khi tiếp nhận, đơn vị này phải quản lý chặt chẽ khu đất, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép. Việc khai thác, sử dụng đất và lựa chọn nhà đầu tư mới phải tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với Công ty cổ phần Dệt may Sài Gòn, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính về đất đai còn phải nộp (nếu có), phối hợp kiểm kê tài sản, bàn giao đất và giấy tờ về quyền sử dụng đất, đồng thời thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng thuê đất.

Các cơ quan liên quan được giao rà soát nguồn gốc, giá trị tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) để xem xét, xử lý theo quy định. Thuế TP.HCM chủ trì xác định thời điểm chấm dứt nghĩa vụ tiền thuê đất và các khoản còn phải nộp (nếu có).

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu công nghệ cao phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Phát triển Khu công nghệ cao rà soát, xử lý khoản tiền ký quỹ phục vụ thi công đường công vụ, đường tạm theo thỏa thuận và quy định pháp luật.