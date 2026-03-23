TP.HCM thu hồi 'đất vàng' hơn 16.000 m2 cạnh công viên Phú Lâm

UBND TP.HCM vừa thông báo về việc thu hồi khu đất rộng 16.148 m² tại số 507 An Dương Vương, phường An Lạc do Công ty TNHH Mekong Auto sử dụng. Khu "đất vàng" này nằm cạnh công viên Phú Lâm.

Trước đây, Nhà nước cho Công ty Sài Gòn Kỹ nghệ Nông cơ (Sakyno) và Công ty Mekong (nay là Công ty TNHH Mekong Auto) thuê khu đất này theo các quyết định ban hành vào các năm 1997 và 1999. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ địa chính đã được phê duyệt từ ngày 24.12.1997.

UBND TP.HCM thu hồi đất với lý do khu đất tại số 507 An Dương Vương được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng, thuộc trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 82 luật Đất đai năm 2024.

Khu đất số 507 An Dương Vương (phường An Lạc, TP.HCM) sẽ bị thu hồi vì hết hạn thuê đất mà không được gia hạn ẢNH: SỸ ĐÔNG

UBND TP.HCM đề nghị Công ty TNHH Mekong Auto thực hiện xử lý tài sản trên đất (nếu có) trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo. Sau khi hết thời hạn thông báo, trong vòng 10 ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ ban hành quyết định thu hồi đất chính thức.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đây là một trong 7 khu đất công mà UBND quận Bình Tân cũ nhiều lần đề xuất thu hồi giao về địa phương làm trường học, công trình công cộng.

Chính quyền địa phương đánh giá khu đất trên sử dụng không hiệu quả, trong khi nhu cầu trường lớp trên địa bàn tăng cao, việc bồi thường, thu hồi đất của người dân gặp nhiều khó khăn.