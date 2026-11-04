Vụ phát tán clip đôi nam nữ trong ô tô: Cô gái được người nhà đưa đi cấp cứu

Liên quan đến vụ phát tán clip đôi nam nữ trong ô tô, tối 4.11, ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi (TP.HCM), cho biết Công an xã Củ Chi đã mời những người liên quan lên trụ sở để làm rõ, lấy lời khai ban đầu và củng cố hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Clip phát tán trên mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đại diện gia đình cô gái nói với phóng viên các báo chiều 4.11, khoảng 2 ngày trước khi đoạn clip bị lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, cô gái trong clip do quá suy sụp tinh thần và hoảng loạn nên đã uống thuốc ngủ. May mắn gia đình phát hiện kịp thời, khẩn trương đưa đi cấp cứu, điều trị tại một bệnh viện ở Củ Chi.

Chiều 4.11, gia đình đưa cô gái đến làm việc với công an, để phục vụ công tác xác minh làm rõ vụ việc.

Gia đình cô gái bức xúc, cho rằng hành vi quay, phát tán hình ảnh đời tư xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và cho biết đang liên hệ luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho con em mình.

Một nam thanh niên và các cá nhân khác cũng được cơ quan công an mời lên để làm rõ vụ phát tán clip trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip về đôi nam nữ, trong đó có đoạn ghi lại cảnh một người bất ngờ mở cửa xe ô tô, lớn tiếng chất vấn hai người (nam và nữ) ngồi bên trong. Ở một đoạn clip khác, giữa các bên xảy ra tranh cãi gay gắt dẫn đến xô đẩy.

Ngay sau khi đăng tải, các clip này lập tức thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều tài khoản đã tải về, cắt ghép hình ảnh kèm theo những suy đoán, bình luận nhắm vào những người trong cuộc.

Khu vực xảy ra vụ việc được xác định thuộc địa bàn xã Tân An Hội và Công an xã đã vào cuộc xác minh. Dù sự việc diễn ra trên địa bàn xã Tân An Hội, nhưng nơi cư trú của gia đình cô gái và người quay clip không ở trên địa bàn này; gia đình cô gái cũng đã nộp đơn trình báo đến Công an xã Củ Chi. Công an xã Củ Chi đang thụ lý, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.