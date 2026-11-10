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    Một số phường ở Huế chủ động cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường vùng trũng ở thành phố Huế buộc các phường như Hương Trà và Hóa Châu phải chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

    Ngày 10.11, thông tin từ Sở GD-ĐT thành phố Huế cho biết các phường Hương Trà và Hóa Châu đã thông báo cho học sinh nghỉ học để ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lớn.

    Một số phường ở Huế chủ động cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn- Ảnh 1.

    Học sinh vùng trũng thành phố Huế phải nghỉ học vì mưa lớn (ảnh tư liệu năm 2025)

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Trước đó, để chủ động đối phó với thời tiết xấu, ngành giáo dục thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án ứng phó linh hoạt theo tình hình thực tế. Sở GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường chủ động rà soát, nắm bắt tình hình tại từng điểm trường để quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ mà không cần chờ thông báo chung.

    Hiện Sở vẫn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và cử các đoàn kiểm tra để chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động dạy và học.

    Ghi nhận của PV Thanh Niên trong sáng 10.11, khu vực trung tâm thành phố Huế mưa và gió giảm dần, học sinh vẫn đến trường bình thường. Tuy nhiên tại đỉnh Bạch Mã lại ghi nhận lượng mưa rất lớn lên tới 733,6 mm trong vòng 15 giờ qua (từ 19 giờ ngày 9.11 đến 10 giờ ngày 10.11). Mưa lớn khiến nước dồn về các sông Truồi và sông Nong, gây ngập úng tại nhiều khu vực trũng hạ du.

    Tại xã Lộc An, các thôn Bàn Môn 1 và Xuân Lai ven sông Truồi bị ngập cục bộ. Dù thời tiết đã tạnh ráo, nước vẫn chưa rút do hồ Truồi đang tiến hành điều tiết nước. Trước tình hình này, chính quyền xã Lộc An đã chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời.

    Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ sáng 10 đến sáng 12.11, địa phương tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 170 - 350 mm, có nơi trên 500 mm (cả đợt từ 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm).

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