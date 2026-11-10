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    Huế mưa lớn kèm gió giật mạnh, tăng lưu lượng điều tiết 2 hồ chứa nước

    Lê Hoài Nhân
    Lê Hoài Nhân
    Mưa lớn kèm gió giật mạnh kéo dài từ đêm 9.11 đến sáng 10.11 ở Huế đã gây sạt lở, ngập cục bộ và cây gãy đổ một số khu vực. Trước tình hình này, cơ quan chức năng đã ra lệnh tăng lưu lượng điều tiết hai hồ chứa thủy điện Hương Điền và Bình Điền.

    Sáng 10.11, để chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế ban hành lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với mức tăng dần từ khoảng 300 - 1.000 m³/giây

    Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng từ 7 giờ cùng ngày nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, việc điều chỉnh sẽ căn cứ theo tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ.

    Huế mưa lớn kèm gió giật mạnh, tăng lưu lượng điều tiết 2 hồ chứa nước- Ảnh 1.

    Mưa lớn khiến đất đá tràn xuống quốc lộ 49, gây ách tắc giao thông tạm thời

    ẢNH: B.T

    Theo dữ liệu vận hành, lúc 2 giờ ngày 10.11, mực nước hồ chứa thủy điện Hương Điền ở mức +56,41 m (thấp hơn mực nước dâng bình thường là +58 m), lưu lượng nước đến hồ đạt 2.367 m³/giây, trong khi lưu lượng xả về hạ du là 178 m³/giây.

    Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế cũng ra lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 200 - 800 m³/giây, tránh gây đột biến hạ du, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10.11.

    Huế mưa lớn kèm gió giật mạnh, tăng lưu lượng điều tiết 2 hồ chứa nước- Ảnh 2.

    Hai hồ thủy điện lớn ở Huế nhận lệnh tăng lưu lượng điều tiết nước

    ẢNH: B.T

    Trước đó, lúc 5 giờ ngày 10.11, mực nước hồ Bình Điền đạt +79,21 m (mực nước dâng bình thường +85 m), lưu lượng nước đến hồ là 1.732 m³/giây và lưu lượng về hạ du là 62 m³/giây.

    Cơ quan chức năng yêu cầu chính quyền các xã, phường vùng hạ du 2 hồ chứa nghiêm cấm người dân tiến hành các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói (trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận), đồng thời thông báo kịp thời để người dân chủ động phòng tránh.

    Huế mưa lớn kèm gió giật mạnh, tăng lưu lượng điều tiết 2 hồ chứa nước- Ảnh 3.

    Huế xuất hiện mưa to từ chiều tối 9.11

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Ghi nhận tại thành phố Huế, từ chiều 9.11 đến sáng 10.11 liên tục có mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến nước từ núi tràn về nhanh làm tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2 ngập cục bộ. Lực lượng chức năng đã túc trực, dựng rào chắn và phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

    Tại xã Bình Điền, mưa lớn kèm gió giật mạnh làm nhiều cây to, cành cây ngã đổ xuống mặt đường Tỉnh lộ 16 (đoạn qua thôn Hương Bình), gây ách tắc giao thông.

    Ngay sau đó, Công an xã Bình Điền phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, tiến hành thu dọn cây ngã đổ để giải phóng mặt đường.

    Huế mưa lớn kèm gió giật mạnh, tăng lưu lượng điều tiết 2 hồ chứa nước- Ảnh 4.

    Mưa lớn khiến các phương tiện lưu thông qua cầu Phú Xuân gặp khó khăn

    ẢNH: B.T

    Trong đêm 9.11, Công an xã Bình Điền khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc di chuyển qua các khu vực có nguy cơ cây xanh gãy đổ. Trong trường hợp bắt buộc phải lưu thông qua địa bàn, người dân cần tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

    Tại trung tâm thành phố Huế, mưa lớn kèm gió mạnh đã khiến nhiều phương tiện lưu thông khó khăn. Tại khu vực cầu Phú Xuân, nhiều xe máy đã phải dắt bộ, dừng lại bên đường vì gió giật mạnh.

    Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ sáng 10.11 đến sáng 12.11, thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm. Từ ngày 13.11, mưa giảm nhanh.

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