Từ tối 7.10, Huế sẽ mưa to đến rất to có nơi trên 500 mm

Chiều 7.10, Báo cáo từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế) cho biết, trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 6 - 15 giờ ngày 7.10), địa bàn thành phố Huế đã ghi nhận mưa to đến rất to.

Cụ thể, lượng mưa phổ biến ở khu vực trung du, đồng bằng và ven biển từ 50 - 120 mm. Một số khu vực như Phú Lộc, Vinh Lộc, Lộc An, Phú Vang, Khe Tre, Nam Đông, Chân Mây - Lăng Cô đạt từ 150 - 280 mm.

Tối 7 - 9.10, mưa lớn tại thành phố Huế tiếp tục gia tăng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại thành phố Huế, mưa lớn xuất hiện từ lúc rạng sáng nay, sau đó ngắt quãng và tiếp tục xuất hiện vào cuối giờ chiều. Tính đến chiều 7.10, mực nước trên sông Hương và sông Bồ vẫn ở mức dưới báo động I, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đảm bảo an toàn.

Cơ quan khí tượng dự báo từ tối 7 - 9.10, mưa lớn tại thành phố Huế tiếp tục gia tăng. Cụ thể, khu vực các xã vùng núi phía tây có lượng mưa phổ biến 120 - 250 mm, có nơi trên 350 mm; đồng bằng và trung du phía bắc phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; các phường, xã phía nam phổ biến 200 - 350 mm, có nơi vượt 500 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa to được nâng lên cấp 2. Mưa lớn kéo dài có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng núi, ven sông suối thuộc các địa bàn A Lưới, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô... Đồng thời, nguy cơ ngập lụt diện rộng tại vùng thấp trũng hạ du và ngập úng đô thị khu vực trung tâm thành phố. Từ đêm 9 - 11.10, mưa tiếp tục duy trì lượng 40 - 70 mm/24 giờ trước khi giảm dần từ ngày 12.10.

Miền Trung mưa lớn 6 ngày tới, 4 tỉnh nguy cơ ngập lụt

Nhằm chủ động ứng phó, Sở Công thương thành phố Huế đã vận động các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng hóa nhu yếu phẩm dự trữ sẵn sàng cứu trợ thiên tai, cam kết dự trữ gồm 10.000 kg gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 5.000 lốc sữa tươi và 100.000 chai nước uống đóng chai.

UBND thành phố Huế cũng chỉ đạo các địa phương rà soát phương án ứng phó thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", xác định rõ lực lượng, phương tiện, địa điểm sơ tán và duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ.