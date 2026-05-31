Văn hóa

Mùa Phật đản ở xứ Huế: 7 đóa sen hồng thắp sáng cầu ngói trăm năm

Lê Hoài Nhân
31/05/2026 06:01 GMT+7

Bảy đóa sen hồng rực sáng trên sông Như Ý mùa Phật đản, tô điểm cho di tích quốc gia Cầu ngói Thanh Toàn (TP.Huế), mang đến khung cảnh lung linh, thanh bình.

7 đóa sen hồng thắp sáng bên cây cầu cổ hàng trăm năm tuổi ở xứ Huế

Mỗi mùa Phật đản, bên cạnh 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương, di tích Cầu ngói Thanh Toàn cũng được tô điểm bằng những đóa sen hồng rực sáng, mang đến diện mạo mới lạ và không gian đậm màu sắc văn hóa và tâm linh.

Bảy đóa sen được bài trí trên sông mang ý nghĩa tượng trưng cho "7 bước chân Phật". Trong tích Phật đản sinh, mỗi bước chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều được một đóa sen nâng đỡ, thể hiện ý nghĩa về sự giác ngộ, thanh tịnh và giải thoát.

Di tích quốc gia Cầu ngói Thanh Toàn lung linh trong không gian Đại lễ Phật đản PL.2570

Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, sắc hồng của hoa sen còn tượng trưng cho lòng từ bi, đức bao dung và nét đẹp hiền hòa, thuần hậu của người Việt. Việc tôn trí 7 đóa sen trên dòng Như Ý, bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan trong mùa Phật đản mà còn gửi gắm ước nguyện về cuộc sống an lành, hạnh phúc, quốc thái dân an cho vùng đất cố đô.

Những đóa sen thắp sáng khiến khung cảnh nơi đây thêm phần thơ mộng, thanh bình, thu hút nhiều người dân và du khách. Có mặt tại di tích này, bà Đinh Thị Lan Hương (56 tuổi, người dân phường Phú Xuân, thành phố Huế) bày tỏ sự xúc động trước không gian tôn nghiêm và vẻ đẹp thanh tịnh của những đóa sen hồng trên dòng sông quê hương.

"Không gian nơi đây rất trang nghiêm và thanh tịnh. Việc thắp sáng những đóa sen hồng trên dòng sông quê hương vào dịp Phật đản giúp người dân cảm thấy bình an, hướng thiện và thêm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Huế", bà Hương nói.

7 đóa sen hồng nổi bật trên dòng sông Như Ý trong những đêm rằm tháng 4

Sắc hồng của hoa sen đại diện cho lòng từ bi và tâm hồn hiền hòa của người Việt

Người dân thành phố Huế đến thưởng lãm không gian thanh bình tại di tích

Việc tôn trí hoa sen tại nhằm gửi gắm ước nguyện bình an, quốc thái dân an

7 đóa sen hồng từ góc nhìn trên cây cầu ngói

Kiến trúc độc đáo "thượng gia, hạ kiều" của di tích Cầu ngói Thanh Toàn nhìn từ phía sông Như Ý

Sắc hồng của hoa sen hòa quyện cùng nét cổ kính của di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Cầu ngói Thanh Toàn

Vẻ đẹp thơ mộng, thanh bình của di tích trăm năm khi được tô điểm bởi những đóa hoa sen thắp sáng

Không gian làng quê truyền thống thêm phần tôn nghiêm trong mùa Phật đản

Lối đi vào di tích Cầu ngói Thanh Toàn được trang hoàng rực rỡ

Bên trong di tích Cầu ngói Thanh Toàn

Cầu ngói Thanh Toàn là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Công trình được xây dựng từ năm 1776 theo lối kiến trúc độc đáo "thượng gia, hạ kiều" (trên là nhà, dưới là cầu) do bà Trần Thị Đạo bỏ tiền cá nhân xây dựng. Cầu có chiều dài 17 m, chiều rộng 4 m, gồm 7 gian với mái che lợp ngói ống tráng men.

Di tích này gắn liền với không gian tổng thể của làng Thanh Thủy Chánh, mang đầy đủ đặc trưng của một ngôi làng Việt Nam truyền thống với ruộng đồng, đình, chùa, nhà thờ họ và chợ quê. 

Ngoài là điểm đến du lịch, di tích Cầu ngói Thanh Toàn từ lâu đã trở thành một phần máu thịt trong đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Vào những ngày hè oi ả, không gian lộng gió trên sông Như Ý là nơi dân làng thường xuyên tụ họp, nghỉ chân và hóng mát sau giờ lao động. Những câu chuyện tâm tình, tiếng cười nói của các thế hệ nối tiếp nhau dưới mái cầu cổ kính đã bồi đắp nên một nét sinh hoạt cộng đồng đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa và hồn cốt của làng quê Việt Nam truyền thống.

7 đóa hoa sen khổng lồ thắp sáng sông Hàn trong đại lễ Phật đản

Sau 10 năm, 7 đóa hoa sen khổng lồ đã trở lại trên sông Hàn TP.Đà Nẵng, mở đầu cho lễ Phật đản 2025.

