Mùa Phật đản ở xứ Huế: 7 đóa sen hồng thắp sáng cầu ngói trăm năm

Mỗi mùa Phật đản, bên cạnh 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương, di tích Cầu ngói Thanh Toàn cũng được tô điểm bằng những đóa sen hồng rực sáng, mang đến diện mạo mới lạ và không gian đậm màu sắc văn hóa và tâm linh.

Bảy đóa sen được bài trí trên sông mang ý nghĩa tượng trưng cho "7 bước chân Phật". Trong tích Phật đản sinh, mỗi bước chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều được một đóa sen nâng đỡ, thể hiện ý nghĩa về sự giác ngộ, thanh tịnh và giải thoát.

Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, sắc hồng của hoa sen còn tượng trưng cho lòng từ bi, đức bao dung và nét đẹp hiền hòa, thuần hậu của người Việt. Việc tôn trí 7 đóa sen trên dòng Như Ý, bên di tích Cầu ngói Thanh Toàn không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan trong mùa Phật đản mà còn gửi gắm ước nguyện về cuộc sống an lành, hạnh phúc, quốc thái dân an cho vùng đất cố đô.

Những đóa sen thắp sáng khiến khung cảnh nơi đây thêm phần thơ mộng, thanh bình, thu hút nhiều người dân và du khách. Có mặt tại di tích này, bà Đinh Thị Lan Hương (56 tuổi, người dân phường Phú Xuân, thành phố Huế) bày tỏ sự xúc động trước không gian tôn nghiêm và vẻ đẹp thanh tịnh của những đóa sen hồng trên dòng sông quê hương.

"Không gian nơi đây rất trang nghiêm và thanh tịnh. Việc thắp sáng những đóa sen hồng trên dòng sông quê hương vào dịp Phật đản giúp người dân cảm thấy bình an, hướng thiện và thêm tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất Huế", bà Hương nói.

Cầu ngói Thanh Toàn là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Công trình được xây dựng từ năm 1776 theo lối kiến trúc độc đáo "thượng gia, hạ kiều" (trên là nhà, dưới là cầu) do bà Trần Thị Đạo bỏ tiền cá nhân xây dựng. Cầu có chiều dài 17 m, chiều rộng 4 m, gồm 7 gian với mái che lợp ngói ống tráng men.

Di tích này gắn liền với không gian tổng thể của làng Thanh Thủy Chánh, mang đầy đủ đặc trưng của một ngôi làng Việt Nam truyền thống với ruộng đồng, đình, chùa, nhà thờ họ và chợ quê.

Ngoài là điểm đến du lịch, di tích Cầu ngói Thanh Toàn từ lâu đã trở thành một phần máu thịt trong đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Vào những ngày hè oi ả, không gian lộng gió trên sông Như Ý là nơi dân làng thường xuyên tụ họp, nghỉ chân và hóng mát sau giờ lao động. Những câu chuyện tâm tình, tiếng cười nói của các thế hệ nối tiếp nhau dưới mái cầu cổ kính đã bồi đắp nên một nét sinh hoạt cộng đồng đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa và hồn cốt của làng quê Việt Nam truyền thống.