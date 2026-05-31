Lịch âm hôm nay lễ Phật đản: Rằm tháng 4 vì sao được xem là ngày đẹp?

Cao An Biên
31/05/2026 05:05 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay 31.5 tức ngày rằm tháng 4 - lễ Phật đản. Đây cũng là ngày cuối cùng của tháng 5 dương lịch, vì sao nhiều người quan niệm đây là ngày đẹp, may mắn?

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 150. Theo lịch âm hôm nay 31.5 là ngày 15 tháng 4 (rằm tháng 4), theo cách gọi can chi là ngày Ất Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 31.5 là lễ Phật đản

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Kim Dương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 11 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Ngày Phật đản là lễ quan trọng trong Phật giáo

Đại lễ Phật đản là một trong những sự kiện văn hóa, tâm linh lớn của Phật tử. Đây là ngày kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra ở thế kỷ thứ VII trước công nguyên.

Trước kia, các quốc gia theo truyền thống Bắc Tông (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam) tổ chức lễ Phật đản vào ngày 8 tháng 4 âm lịch. Các quốc gia theo truyền thống Nam Tông tổ chức vào ngày 15 tháng 4 (rằm tháng tư âm lịch).

Tuy nhiên vào năm 1950, tại Đại hội Phật giáo thế giới tổ chức lần đầu tiên tại Tích Lan (tên gọi quốc tế hiện nay là Sri Lanka), 26 phái đoàn Phật giáo các nước thành viên đã thống nhất chọn ngày rằm tháng 4 âm lịch hằng năm làm ngày Phật đản quốc tế.

Nhiều người đến chùa tìm bình an ngày Phật đản

Ngày 31.5 hôm nay cũng diễn ra nhiều lễ kỷ niệm khác trên thế giới. Theo đó, 31.5 hằng năm là ngày Thế giới không thuốc lá (World No Tobacco Day), theo Timeanddate.com.

Vào ngày này, người dân, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ cùng nhau chung tay nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe do sử dụng thuốc lá gây ra. Ngày 15.5.1987, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giới đã thông qua một nghị quyết, kêu gọi chọn ngày 7.4.1988 là ngày Thế giới không thuốc lá đầu tiên. Đây cũng là dịp kỷ niệm 40 năm thành lập WHO.

Ngày 17.5.1989, WHO đã thông qua một nghị quyết, kêu gọi chọn ngày 31.5 hằng năm là ngày Thế giới không thuốc lá. Sự kiện này đã được tổ chức hằng năm kể từ năm 1989.

Hôm nay cũng là ngày Tiếp viên hàng không quốc tế (International Flight Attendant Day). Đây là dịp tôn vinh đội ngũ tiếp viên hàng không dân dụng trên toàn cầu, ghi nhận vai trò của họ trong việc đảm bảo an toàn, thoải mái và trải nghiệm tích cực cho hành khách.

