Lịch âm hôm nay ngày Đường Phong: Ngày 29.5 còn là ngày gì?

Cao An Biên
29/05/2026 05:06 GMT+7

Theo lịch vạn niên, lịch âm hôm nay 29.5 là ngày gì mà nhiều người quan tâm, chia sẻ?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 148. Theo lịch âm hôm nay 29.5 là ngày 13 tháng 4, theo cách gọi can chi là ngày Quý Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Đường Phong. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 9 người Việt đón tiết Tiểu mãn. Tiết khí này bắt đầu vào ngày 21.5 và kết thúc vào ngày 5.6. Trong thời đoạn của tiết khí này thường xảy ra hiện tượng nước trên các sông, suối ở miền Bắc dâng cao nhưng quy mô nhỏ và vừa do các đợt mưa rào trong thời đoạn tiết Tiểu mãn.

Ngày 29.5 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 29.5 hằng năm được xem là ngày truyền thống Kho bạc Nhà nước. Ngày 29.5.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 75/SL trong đó thành lập Nha ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính. Ðây là mốc lịch sử quan trọng đầu tiên về sự thành lập của Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Từ nền móng ban đầu ấy, sau 80 năm phát triển (29.5.1946 - 29.5.2026), hệ thống Kho bạc Nhà nước đã trở thành một trụ cột quan trọng của nền tài chính công, vận hành dòng chảy ngân sách hàng triệu tỉ đồng mỗi năm và từng bước chuyển mình sang mô hình kho bạc số hiện đại.

Ngày 29.5.2008, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 79/2008/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đưa công tác quản lý, tổ chức thực hiện BHXH trong quân đội vận hành theo cơ chế mới.

Trên thế giới, 29.5 là ngày Quốc tế gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, theo Timeanddate.com. Ngày 29.5.1948, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua quyết định thành lập tổ chức Giám sát đình chiến của Liên Hiệp Quốc (UNTSO), nhằm giám sát quá trình đình chiến tại Palestine, đánh dấu sự ra đời của các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

29.5 là ngày Quốc tế gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc

Ngày 11.12.2002, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết lấy ngày 29.5 hằng năm là ngày Quốc tế gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Đây là dịp để tôn vinh tính chuyên nghiệp, sự cống hiến và lòng dũng cảm của các nhân viên gìn giữ hòa bình, những người phục vụ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Đây cũng là dịp để tưởng nhớ những nhân viên gìn giữ hòa bình đã hy sinh dưới ngọn cờ của Liên Hiệp Quốc từ năm 1948.

