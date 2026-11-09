Không khí lạnh vào miền Trung, Thanh Hóa mưa lớn trên 400 mm

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 10.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, không khí lạnh tiếp tục gây ra mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung trong những ngày tới.

Mưa lớn gây ngập lụt một số khu dân cư ở xã Nông Cống, Thanh Hóa trong ngày 9.11 ẢNH: CTV

Đến chiều nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Trong chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục đi sâu, ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay nhiều tỉnh miền Bắc có mưa rào và giông, có nơi mưa to. Còn ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa - TP.Huế có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 9.11 có nơi trên 100 mm như các trạm: Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) là 222,2 mm; tại Đồng Tâm (Quảng Trị) là 151,6 mm…

Đặc biệt, dữ liệu thống kê từ các trạm đo mưa miền Bắc, chưa đầy 1 ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, Thanh Hóa ghi nhận có nhiều điểm mưa đặc biệt lớn. Lượng mưa đo từ 19 giờ ngày 8.11 đến 17 giờ ngày 9.11, tại trạm Thanh Tân 1 là 458 mm, tại Như Xuân là 426 mm.

Mưa lớn tại Thanh Hóa khiến lũ sông Yên dâng cao vượt báo động 3. Đến 17 giờ ngày 9.11, lũ trên sông Yên tại trạm Chuối là 4,47m, trên báo động 3 là 0,97 m. Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia gửi văn bản yêu cầu Thanh Hóa triển khai các biện pháp ứng phó lũ sông Yên, nguy cơ gây ngập lụt cho các xã vùng hạ du.

Mưa lớn ở Huế, Đà Nẵng sẽ có nơi trên 500 mm

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi không khí lạnh đi sâu và phía nam, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung sẽ tăng dần trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết từ đêm nay 9.11 đến sáng 10.11, khu vực Hà Tĩnh và phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ chiều tối nay 9.11 đến ngày 11.11, các thành phố Huế và Đà Nẵng, khu vực phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, một số nơi trên 500 mm.

Cùng thời gian trên, phía nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, các tỉnh miền Trung đề phòng nguy cơ xảy ra những trận mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ, gây ra ngập lụt cục bộ. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra thiên tai nguy hiểm như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.