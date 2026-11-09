Lũ trên 5 sông miền Trung dâng cao sau mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay 9.11 đến các tỉnh miền Trung sẽ có mưa lớn, khiến lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk lên cao.

Mưa lớn khiến lũ trên nhiều miền sông miền Trung dâng cao lên mức báo động 1 - báo động 2, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ẢNH: NGỌC THƠM

Dự báo thời tiết ngày 9.11, Nghệ An có mưa to đến rất to và giông. Từ ngày 9.11 đến đêm 11.11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Ghi nhận dữ liệu trên Hệ thống cảnh báo thiên tai Việt Nam (VNDMS), không khí lạnh đang gây ra mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk đang biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1.

Bắt đầu từ hôm nay 9.11 đến ngày 12.11, trên các sông của 5 tỉnh, thành: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Huế lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Trên các sông ở nam Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức báo động 1 - báo động 2. Trên sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông ở đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk dao động ở trên dưới mức báo động 1.

Mưa lớn, lũ dâng cao nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị; lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc 5 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.