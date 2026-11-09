Không khí lạnh tràn về Hà Nội, mưa lớn tầm tã trong giờ đi học, đi làm

Dự báo thời tiết ngày 9.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua và sáng sớm 9.11, không khí lạnh tác động đến vùng núi và trung du Bắc bộ.

Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trời mưa rào và rải rác có giông, riêng khu vực nam đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa và phía bắc tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Không khí lạnh khiến thời tiết Hà Nội chuyển lạnh, mưa lớn ở nhiều nơi ngay đầu giờ sáng 9.11 ẢNH: PHAN HẬU

Không khí lạnh khiến nền nhiệt ở miền Bắc giảm mạnh, nhiệt độ lúc 1 giờ sáng phổ biến từ 22 - 25 độ C, vùng núi từ 18 - 21 độ C; tại đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật 8.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió mùa đông bắc mạnh cấp 3 - 4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết miền Bắc và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Ghi nhận tại Hà Nội, không khí lạnh đã tràn về Hà Nội từ sáng sớm nay 9.11, trời chuyển rét và có mưa lớn ở nhiều nơi. Trong hôm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa lớn và giông, một số nơi có mưa rất lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại Hà Nội, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Đa Phúc, Bất Bạt, Ba Vì, Suối Hai, Quốc Oai, Dương Hòa, Sơn Đồng, Hoài Đức, Tây Tựu, Thượng Cát, Phú Diễn, Thiên Lộc, Đông Ngạc, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Nội Bài, Xuân Đỉnh, Phú Thượng, Phúc Thịnh, Ngọc Hà, Vĩnh Thanh, Tây Hồ, Hồng Hà, Sóc Sơn, Bồ Đề, Đông Anh, Thư Lâm, Việt Hưng, Phù Đổng, Hưng Đạo, Chương Mỹ, An Khánh.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 9.11, vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm và tiếp tục gây mưa rào và giông cho các phường, xã ở nội, ngoại thành và các khu vực khác của Hà Nội.

Không khí lạnh gây mưa lớn miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong sáng nay 9.11, không khí lạnh tiếp tục gây ra mưa lớn ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ. Ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Phía nam tỉnh Nghệ An hôm nay 9.11, trời có mưa to đến rất to và giông. Dự báo thời tiết từ ngày 9.11 đến đêm 11.11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Mưa lớn ở miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh những ngày tới có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.