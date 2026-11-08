8 tỉnh miền Trung mưa lớn, Huế và Đà Nẵng có nơi mưa trên 700 mm

Dự báo thời tiết hôm nay 8.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo đợt không khí lạnh, mưa lớn miền Trung trong 4 ngày tới.

Không khí lạnh sẽ gây ra đợt mưa lớn dồn dập ở miền Trung, kéo dài đến đêm 11.11 ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khoảng chiều và tối nay, khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng các tỉnh Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi miền Bắc từ đêm nay 8.11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 9.11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này ở miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 16 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ tối và đêm nay 8.11 bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối 8.11 đến sáng 9.11, trời có mưa, mưa rào và có nơi có giông, có nơi mưa to. Dự báo thời tiết ngày 9.11, Hà Nội trời chuyển rét.

Không khí lạnh gây mưa lớn dồn dập trút xuống miền Trung

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối nay đến ngày 9.11, miền Bắc, các tỉnh Thanh Hóa và phía bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng đêm 8.11 đến đêm 11.11, khu vực phía nam tỉnh Nghệ An đến TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết từ đêm nay 8.11 đến sáng mai 9.11, phía nam tỉnh Nghệ An có mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ đêm 8.11 đến đêm 9.11, khu vực Hà Tĩnh và phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.

Dự báo thời tiết ngày 9.11, từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 80 - 180 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 90 mm, có nơi mưa rất to trên 130 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trên 100 mm/3 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 10.11, khu vực TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực phía đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi mưa rất to trên 180 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đợt mưa lớn từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng kéo dài đến đêm 11.11.

Dự báo tổng lượng mưa từ này 9.11 đến đêm 11.11, TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 250 - 450 mm, có nơi trên 700 mm; phía nam tỉnh Quảng Trị, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.