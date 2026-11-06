Không khí lạnh mạnh 'đổ bộ', miền Bắc rét 13 độ C, miền Trung mưa lớn

Chiều 6.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ trong những ngày tới.

Không khí lạnh sẽ gây ra đợt rét diện rộng, miền Trung có mưa lớn ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo từ khoảng chiều tối và tối 8.11, khối không khí lạnh cường độ mạnh này bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến Tây Bắc bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3 - 4; vùng ven biển cấp 5 - 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng núi miền Bắc từ đêm 8.11, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở miền Bắc và Bắc Trung bộ từ ngày 9.11, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 16 - 19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ tối và đêm 8.11 bắt đầu ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8.11 đến sáng 9.11, trời có mưa, mưa rào và có nơi có giông, có nơi mưa to. Dự báo thời tiết ngày 9.11, thời tiết Hà Nội chuyển rét.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối và đêm 8.11, vùng biển vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao từ 4 - 6 m, biển động mạnh. Từ ngày 9.11, vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.

Khi không khí lạnh đi sâu vào các tỉnh miền Trung, từ ngày 8 - 11.11, khu vực từ phía nam tỉnh Nghệ An đến TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.