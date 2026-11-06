Không khí lạnh tràn về, Hà Nội mưa lớn đúng giờ đi làm

Dự báo thời tiết hôm nay 6.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc, mưa giông ở Hà Nội, do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa lớn ngay trong giờ cao điểm đi làm ẢNH: PHAN HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Chương Mỹ, Yên Nghĩa, Hòa Xá. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển mở rộng.

Đúng vào giờ cao điểm đi làm buổi sáng, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và giông cho các phường, xã: Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Dương Nội, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hòa Xá, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Ứng Thiên, Hồng Sơn, Vân Đình, Chuyên Mỹ, Hương Sơn… và các khu vực khác của Hà Nội.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ rạng sáng nay, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu gây ra mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm nay 6.11, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Không khí lạnh sắp tăng cường mạnh hơn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 8 - 9.11, các tỉnh, thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn. Các tỉnh miền Bắc trời có mưa, mưa rào và giông, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc Trung bộ giảm xuống 16 - 19 độ C. Vùng núi miền Bắc nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét và đây sẽ là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026 - 2027.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 34 độ C.