Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh, vùng núi có rét

Dự báo thời tiết hôm nay 4.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày mai 5.11 đến ngày 6.11, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh cường độ yếu, có xu hướng lệch đông.

Dự báo thời tiết miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp ẢNH: PHAN HẬU

Sau đó khoảng ngày 8 - 9.11, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Đợt không khí lạnh này không chỉ gây mưa rào và giông rải rác mà còn khiến nền nhiệt độ miền giảm mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết vùng núi các tỉnh phía bắc chuyển rét, trong khi khu vực đồng bằng miền Bắc, thời tiết có khả năng chuyển lạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong thời kỳ chính của mùa đông, từ tháng 12.2026 đến tháng 2.2027, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước, trong đó tại miền Bắc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Mùa đông năm nay được nhận định có khả năng ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn và số ngày rét đậm, rét hại có thể ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, từ tháng 11.2026 đến tháng 1.2027, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thống kê trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong giai đoạn này chỉ có 2,8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó đổ bộ đất liền là 1,1 cơn.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 4.11, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 25 - 27 độ C, cao nhất 29 - 31 độ C.