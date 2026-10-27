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    Không khí lạnh gặp nhiễu động gió đông, trút mưa lớn xuống miền Trung

    Phan Hậu
    Phan Hậu
    Không khí lạnh lệch đông kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao sẽ gây mưa lớn ở miền Trung trong những ngày tới.

    Chiều 27.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã chia sẻ thông tin nhận định diễn biến mưa lớn ở miền Trung trong những ngày tới.

    Không khí lạnh gặp nhiễu động gió đông, trút mưa lớn xuống miền Trung- Ảnh 1.

    Dự báo miền Trung có mưa lớn trong những ngày tới

    ẢNH: CHÍ NHÂN

    Dự báo viên Phạm Thị Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết nước ta đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông. Trong những ngày tới, khối không khí lạnh này có khả năng sẽ suy yếu dần, kết hợp thêm nhiễu động gió đông trên cao đang dần dịch chuyển về khu vực miền Trung.

    Hiện nay, khu vực từ Thanh Hóa - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa đã xuất hiện mưa giông rải rác và cục bộ có nơi mưa to. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm và có nơi trên 60 mm. Mưa giông ở các khu vực nói trên có khả năng sẽ kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.

    4 tỉnh miền Trung mưa lớn 3 ngày, có nơi trên 300 mm

    Trong đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đặc biệt lưu ý đối với 4 tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

    Khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ giữa không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao mạnh nhất, sẽ xảy ra mưa lớn bắt đầu từ khoảng tối nay 27.10, kéo dài đến ngày 29.10. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến từ 60 - 130 mm, có nơi trên 250 mm, từ khoảng đêm 29.10 trở đi, mưa lớn có khả năng giảm dần.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, mưa lớn tập trung các tỉnh, thành phố miền Trung những ngày tới có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp. Các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất đá trên sườn dốc tại khu vực miền núi.

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