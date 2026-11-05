Đề nghị 26 tỉnh, thành ứng phó không khí lạnh, mưa lớn

Không khí lạnh sẽ gây ra đợt rét diện rộng ở miền Bắc, mưa lớn ở miền Trung ẢNH: T.Q.N

Ngày 4.11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi 26 UBND tỉnh, thành phố đề nghị sẵn sàng phương án ứng phó không khí lạnh , thiên tai trong 10 ngày tới (từ 4 - 14.11).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khoảng ngày 8 - 9.11, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C, đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026 - 2027.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 8.11 đến ngày 12.11, vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị - Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Dự báo thời tiết ngày 9 - 12.11, các tỉnh từ Thanh Hóa - Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 26 tỉnh, thành phố từ Tuyên Quang - Lâm Đồng sẵn sàng ứng phó thiên tai trong những ngày tới.

Trong đó, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Lâm Đồng tập trung ứng phó với gió mạnh trên biển, theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Các địa phương duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đối với mưa lớn, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, các tỉnh miền Trung, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh.

Các địa phương chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Bạn Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các tỉnh miền Bắc sẵn sàng ứng phó không khí lạnh, chủ động triển khai phương án ứng phó với rét, đảm bảo sức khỏe cho người dân, khuyến cáo người dân không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó rét trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp.