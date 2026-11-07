Thủ tướng yêu cầu 8 tỉnh, 8 bộ ứng phó mưa lớn miền Trung

Ngày 7.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký thay Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện khẩn yêu cầu 8 tỉnh, thành phố miền Trung, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp - Môi trường, Xây dựng, Công thương, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Khoa học - Công nghệ chủ động chỉ đạo ứng phó mưa lớn trong những ngày tới.

Dự báo TP.Huế và TP.Đà Nẵng sẽ có mưa lớn 700 mm trong những ngày tới ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11.7, miền Trung có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Dự báo cụ thể, phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị, có lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực TP.Huế, TP.Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi phổ biến từ 250 - 450 mm, có nơi trên 700 mm. Khu vực phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai, Đắk Lắk phổ biến 150 - 300m, có nơi trên 400 mm.

Mưa lớn ở miền Trung trong 4 ngày tới có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trong bối cảnh tác động của El Nino, thiên tai diễn biến phức tạp, mực nước nhiều hồ chứa trong khu vực đang ở mức thấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp - Môi trường, các bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Các bộ, cùng các địa phương chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Đảm bảo an toàn hồ chứa trong đợt mưa lớn miền Trung

Trong công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo, phân công lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu để kiểm tra, đôn đốc ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ".

Các địa phương khẩn trương rà soát, sơ tán người dân tại các khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; trong đó đặc biệt lưu ý hỗ trợ sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Để đảm bảo an toàn giao thông, chính quyền các địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, tuyệt đối không để người và phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, sạt lở; căn cứ tình hình thực tế, các địa phương chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn; kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân nếu xảy ra tình huống bị chia cắt, ngập lụt.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo lực lượng vũ trang, đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng quân số, phương tiện tham gia hỗ trợ di dời dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Bộ Nông nghiệp - Môi trường phối hợp Bộ Công thương tính toán phương án điều tiết, chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện một cách khoa học, hợp lý; vận hành vừa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và hạ du, vừa tận dụng tích trữ, khai thác hiệu quả nguồn nước cho mùa khô tới.