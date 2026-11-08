Huế phát lệnh ứng phó sau cảnh báo mưa lớn, lũ trên mức báo động 2

Chiều 8.11, Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế phát tin cảnh báo về đợt lũ trên các hệ thống sông trên địa bàn do ảnh hưởng của mưa lớn.

Theo dự báo, lượng phổ biến tại thành phố Huế trong những ngày tới từ 300 - 500 mm, có nơi vượt mốc 700 mm ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo dự báo, từ ngày 9 đến ngày 12.11, các sông tại thành phố Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ đạt mức báo động 2 và trên báo động 2, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông.

Tính đến thời điểm hiện tại, mực nước trên các sông đang biến đổi chậm và duy trì ở dưới mức báo động 1.

Nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do sự kết hợp của không khí lạnh tăng cường với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh dần lên đến mức trên 1.500 m. Tổng lượng mưa cả đợt tại thành phố Huế phổ biến từ 300 - 500 mm, có nơi vượt mốc 700 mm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngày 8.11, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh đã ký ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường chủ động theo dõi sát sao tình hình mưa lũ.

Công tác ứng phó phải được triển khai nghiêm ngặt theo phương châm "4 tại chỗ", phù hợp với chức năng và thẩm quyền nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân cũng như Nhà nước.

Mứa lớn có thể khiến lũ trên các sông ở Huế lên mức báo động 2 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Công điện cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát và kiên quyết di dời toàn bộ lực lượng, phương tiện ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi không đảm bảo an toàn. Các cơ quan chức năng cần bố trí lực lượng túc trực, theo dõi chặt chẽ để cảnh báo kịp thời.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, ứng phó.